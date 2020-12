«Nous appelons tous les dirigeants politiques et gouvernementaux irakiens à prendre des mesures pour empêcher de telles attaques et à demander des comptes aux responsables», indique le communiqué.

Le système C-RAM a été installé par les États-Unis cet été, lorsque des groupes armés ont lancé des attaques de missiles contre l’ambassade et ses bâtiments.

L’assassinat de Soleimani a suscité l’indignation et a incité le parlement irakien à adopter une résolution non contraignante quelques jours plus tard appelant à l’expulsion de toutes les troupes étrangères d’Irak.