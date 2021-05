«Armée des morts»: Zack Snyder et Netflix ont dépensé des millions pour ajouter Tig Notaro dans le film | Actualités des films

Washington: Le cinéaste Zack Snyder, sa femme Deborah Snyder, qui est également la productrice du film, a déclaré dans une récente interview qu’il en coûtait des millions de dollars pour nettoyer le comédien Chris D’Elia de « Army of the Dead » et ajouter Tig Notaro à la distribution vedette.

Selon The Hollywood Reporter, dans une interview avec Vanity Fair publiée vendredi (heure locale), le duo de réalisateurs de films mari-femme a déclaré que c’était une décision « assez facile » d’éliminer de son vol de zombies D’Elia, en proie au scandale. filmer et refaire des prises de vue avec Notaro. Pourtant, c’était une décision coûteuse.

« C’était un programme coûteux, c’est sûr », a déclaré la productrice Deborah Snyder. Le réalisateur Zack Snyder a estimé le chiffre à «quelques millions».

Alors que Deborah Snyder a ajouté: « Je dirai que Netflix a fait le meilleur choix. Ils ont mis leur argent là où ils étaient ».

Selon The Hollywood Reporter, l’été précédent, D’Elia avait été accusée par de nombreuses femmes de harceler explicitement des filles mineures. En février, l’acteur a posté une vidéo sur sa page YouTube, disant « J’ai un problème », mais a soutenu qu’il n’avait rien fait d’illégal. D’Elia a été abandonné par la CAA au milieu du scandale.

Selon The Hollywood Reporter, Notaro joue la pilote d’hélicoptère Marianne Peters dans le film. Elle a déclaré en avril qu’elle avait été choquée par la réaction de la première bande-annonce, ce qui lui avait valu de devenir « Sexy AF ».

Un invité de The Tonight Show, le comédien-acteur a alors déclaré: «Tant de choses ont changé, Jimmy. C’est vraiment fou ici depuis que j’ai tendance à être «AF sexy». Je ne savais même pas ce qu’était «AF», pour être honnête. Mes amis m’envoyaient des images de Twitter, comme «Vous avez tendance à être badass et AF sexy. Et je me suis dit: ‘Qu’est-ce que c’est?’ «

Dans le film Netflix, Dave Bautista dirige un casting qui incorpore Notaro, Ana de la Reguera, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Huma S Qureshi, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighofer, Samantha Win et Rich Cetrone.