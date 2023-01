Armée américaine : les forces américaines et kurdes syriennes détiennent un militant de l’EI

Les cellules dormantes de l’EI continuent de mener des attaques meurtrières en Syrie et en Irak. Le groupe militant régnait autrefois sur de vastes étendues des deux pays, mais a perdu son dernier bastion en 2019. Fin décembre, les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, soutenues par les États-Unis, ont annoncé «l’opération Al-Jazeera Thunderbolt», citant une recrudescence des attaques de l’EI, pour cibler des cellules dormantes dans les régions d’al-Hol et de Tal Hamis, dans l’est du pays.

BEYROUTH – Les forces kurdes américaines et syriennes ont arrêté un militant du groupe Etat islamique à la suite d’un raid en hélicoptère dans l’est de la Syrie, a annoncé jeudi le commandement central américain dans un communiqué.

Il n’a pas identifié le militant syrien, mais l’a décrit comme un “agent provincial des médias et de la sécurité” qui était impliqué dans le recrutement mondial et la facilitation et la planification des opérations pour le groupe.