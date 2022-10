Armée : 2 soldats pakistanais, 7 militants tués dans des fusillades

L’échange de tirs s’est produit près de Peshawar, la capitale de la province de Khyber Pakhtunkhwa. L’armée n’a fourni aucun autre détail et l’identité des insurgés tués n’était pas connue.

PESHAWAR, Pakistan – Des militants armés d’armes légères ont attaqué un convoi des forces de sécurité pakistanaises près de la frontière nord-ouest avec l’Afghanistan, déclenchant une fusillade intense qui a tué deux soldats et trois insurgés, a annoncé mardi l’armée.

Mohammad Khurasani, porte-parole des talibans pakistanais, a déclaré que les quatre hommes tués à Tank étaient leurs « guerriers saints ». Dans un communiqué, il a déclaré que de tels raids militaires indiquent que le gouvernement et ses institutions ne veulent pas la paix au Pakistan.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais sont des alliés des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans la phase finale de leur retrait.