Arme mortelle ou épisode maniaque ? Début du procès dans un accident frontal qui a tué un homme de McHenry – Shaw Local

Un homme de Chicago a agi “criminellement” lorsqu’il “a utilisé sa voiture comme une arme mortelle” le 18 mai 2020, alors qu’il se dirigeait vers l’ouest sur Vanderkarr Road à Hébron, traversant la ligne médiane, heurtant de plein fouet une camionnette de travail, tuant son conducteur et blessant gravement le passager, a déclaré lundi le procureur adjoint de l’État, Ashley Romito.

Un avocat de William P. Bishop, cependant, a déclaré devant une salle d’audience bondée que son client n’était pas pénalement coupable parce qu’il était « en proie à un épisode maniaque psychotique sévère » et qu’il entendait des « hallucinations auditives » menant à l’accident.

Bishop, 44 ans, de Chicago, est accusé de meurtre au premier degré, de deux chefs de batterie aggravée et de deux chefs de conduite aggravée sous l’influence. Les plaidoiries d’ouverture du procès ont commencé lundi.

L’avocat de Bishop, Fredrick Day, n’a pas contesté que ce sont les mains de Bishop qui dirigeaient le volant et le pied sur l’accélérateur lorsque l’accident s’est produit vers 14h30 ce jour-là, “mais il était impuissant à arrêter ce qui s’est passé”.

La salle d’audience était remplie de personnes soutenant Bishop ainsi que celles des victimes, Jason E. Miller, 41 ans, de McHenry, qui a été déclaré mort sur les lieux, et le passager Rory Fiali, 58 ans, de Woodstock.

Ashley Romito, chef des poursuites spéciales de la division criminelle du bureau du procureur de l’État du comté de McHenry, prononce sa déclaration liminaire lors du procès en banc de William Bishop devant le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, le lundi 17 octobre 2022, au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. Bishop est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré en lien avec un accident de mai 2020 près d’Hébron qui a tué Jason E. Miller, 41 ans, de McHenry. Les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que Bishop tentait de se faire du mal lorsqu’il a intentionnellement écrasé sa voiture, tuant Miller, le conducteur d’un autre véhicule. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Romito, le chef des poursuites spéciales du bureau du procureur de l’État du comté de McHenry, a déclaré que Fiali avait subi de multiples blessures graves au visage, au corps et au cerveau après que Bishop ait délibérément écrasé sa Jeep Grand Cherokee dans la camionnette de travail.

Fiali reste dans un centre de rééducation, le cinquième dans lequel il se trouve depuis l’accident.

“Presque tous les os de son visage étaient brisés”, a déclaré Romito. La vie que Fiali vit aujourd’hui “ne ressemble à rien d’avant le 18 mai 2020”.

Elle a dit que Bishop avait été suicidaire dans les jours qui ont précédé l’accident et avait de la mélatonine et des quantités illégales de marijuana dans son système lorsqu’il est monté dans sa voiture du centre-ville et s’est rendu dans le comté de McHenry.

Qualifiant les dommages causés par Bishop de “délibérés” et de “catastrophiques”, Romito a déclaré que Bishop n’avait rien à faire sur la route ce jour-là “dans cet état d’esprit”.

“Oui, il était suicidaire, mais c’est criminel”, a déclaré Romito. “Ce n’était pas un accident. C’était criminel. C’est un délit.”

L’avocat de la défense Fredrick Day prononce sa déclaration liminaire lors du procès de William Bishop devant le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, le lundi 17 octobre 2022, au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. Bishop est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré en lien avec un accident de mai 2020 près d’Hébron qui a tué Jason E. Miller, 41 ans, de McHenry. Les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que Bishop tentait de se faire du mal lorsqu’il a intentionnellement écrasé sa voiture, tuant Miller, le conducteur d’un autre véhicule. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Day a déclaré que la maladie mentale de Bishop avait été aggravée par les fermetures à l’époque causées par la pandémie de COVID-19.

Il a dit qu’il s’était couché à 20h30 la veille, mais qu’il n’avait jamais dormi. Au lieu de cela, il resta éveillé avec son esprit qui tournait.

“Il savait que quelque chose n’allait pas dans son esprit”, a déclaré Day.

Day a déclaré que Bishop s’était rendu dans le comté de McHenry pour se vider l’esprit, prendre l’air et qu’il écoutait Howard Stern à la radio et qu’il entendait des hallucinations auditives.

“Une voix lui a dit d’aller dans la voie venant en sens inverse et de percuter un véhicule”, a déclaré Day. “Il était dans un épisode maniaque ce jour-là.”

Après l’accident, Bishop a été interné pendant 19 jours, a déclaré Day.

Notant qu’il s’agit d’une triste situation et que la maladie mentale est une maladie invisible contrairement à un bras cassé, Day a déclaré qu’il s’agissait d’un accident “causé par un esprit qui n’appréciait pas les résultats de ses actions”. Il n’est pas pénalement coupable.

Le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, écoute la déclaration liminaire de la défense lors du procès en banc de William Bishop, le lundi 17 octobre 2022, au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. Bishop est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré en lien avec un accident de mai 2020 près d’Hébron qui a tué Jason E. Miller, 41 ans, de McHenry. Les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que Bishop tentait de se faire du mal lorsqu’il a intentionnellement écrasé sa voiture, tuant Miller, le conducteur d’un autre véhicule. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Dans un témoignage ultérieur, Jeanne Berge et son mari, Todd Berge, d’Algonquin, ont déclaré qu’ils se trouvaient à l’extérieur d’une entreprise voisine lorsque Jeanne Berge a déclaré avoir entendu «un fort boum».

Elle a dit qu’elle n’avait entendu aucun bruit de crissement de pneus.

Ils ont couru et ont vu la camionnette brisée et renversée sur le côté de la route, sa vitre avant brisée et la Jeep derrière elle avec une partie avant brisée, ont tous deux témoigné. Ils ont également vu Bishop s’éloigner de la scène et lui ont demandé s’il allait bien et ont dit qu’il avait l’air hébété et confus.

Todd Berge a déclaré quand il a demandé à Bishop s’il allait bien, il a répondu: “J’ai juste regardé ma radio.” Il est ensuite parti.

Des sanglots ont été entendus dans la salle d’audience pendant qu’un enregistrement de l’appel au 911 était diffusé, et la voix de Jeanne Berge a été entendue demandant de l’aide, décrivant la scène, l’état des véhicules et les deux hommes à l’intérieur de la camionnette. On l’entend également crier au passage des véhicules demandant un extincteur parce que le feu était sur la conduite de gaz de la camionnette, a-t-elle déclaré.

Gail Hall, de Wonder Lake, une passante qui s’est arrêtée pour aider, a déclaré qu’elle avait également vu Bishop s’éloigner et lui avait demandé de s’asseoir dans son véhicule pour attendre de l’aide. Quand elle lui a demandé s’il allait bien, il a commencé à marmonner et à parler tout seul.

Jeanne Berge écoute son appel au 911 concernant un accident survenu en mai 2020 près d’Hébron qui a tué Jason Miller, 41 ans, de McHenry, alors qu’elle témoigne le lundi 17 octobre 2022, lors du procès de William Bishop devant le juge du comté de McHenry Michael Coppedge à le palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. Bishop est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré en lien avec un accident de mai 2020 près d’Hébron qui a tué Jason Miller, 41 ans, de McHenry. Les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que Bishop tentait de se faire du mal lorsqu’il a intentionnellement écrasé sa voiture, tuant Miller, le conducteur d’un autre véhicule. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

L’adjoint du shérif du comté de McHenry, Jason Novak, a témoigné qu’il avait parlé avec Bishop lorsqu’il est arrivé sur les lieux et il lui a dit à deux reprises que “l’accident était entièrement de sa faute”.

Novak a déclaré que certaines des déclarations de Bishop étaient claires, mais que d’autres fois, Bishop était incohérent. À un moment donné, il a dit quelque chose à propos de la radio, a déclaré Novak.

Le pompier paramédical Zachary Ignoffo, qui travaillait à l’époque pour le district de protection contre les incendies de Wonder Lake, a déclaré que Bishop lui avait dit qu’il ne se souvenait pas de l’accident. Il a également déclaré qu’il souffrait d’hypertension artérielle et, après une évaluation comportant 15 questions, il a déterminé que Bishop présentait un «état mental altéré».

Ignoffo a déclaré qu’il était plus préoccupé par l’état mental de Bishop que par ses blessures physiques. Plus ils se rapprochaient de l’hôpital de McHenry, plus les réponses de Bishop n’avaient aucun sens. Il a dit qu’il « était plongé dans ses pensées », puis il a cessé de répondre à toutes les questions, a déclaré Ignoffo.

À cela, Romito a demandé s’il aurait pu être dans cet état altéré en raison du tabagisme et de l’hypertension artérielle, ce à quoi Ignoffo a répondu «oui».

Steven Singh, un chirurgien généraliste qui a évalué Bishop, a déclaré que Bishop lui avait dit “qu’il conduisait sa voiture et voulait se suicider et a conduit dans un autre véhicule”.

Le procès reprendra mardi matin.