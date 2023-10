Une fusillade massive a tué 18 personnes dans l’État américain du Maine.

Le président américain Joe Biden a appelé le gouverneur du Maine à offrir son soutien fédéral.

Le tireur est toujours en fuite.

Une enquête policière urgente est entrée dans sa deuxième journée jeudi soir contre un homme accusé d’avoir abattu 18 personnes dans un bowling et un bar de l’État américain du Maine, alors que le président américain Joe Biden a déploré “une nouvelle fusillade de masse insensée et tragique”.

Des dizaines d’agents chargés de l’application des lois ont encerclé le domicile familial du suspect Robert Card, âgé de 40 ans, mais en milieu de soirée, les agents ont quitté la propriété à Bowdoin, près de Lewiston, pour le rechercher ailleurs.

Une vaste zone autour de Lewiston est restée verrouillée plus de 24 heures après que Card se serait déchaîné, aboutissant à la fusillade de masse la plus meurtrière de cette année en Amérique.

Treize personnes ont également été blessées.

Les autorités ont érigé des barrages routiers, ordonné la fermeture des écoles et des entreprises et demandé aux habitants de rester chez eux.

La gouverneure Janet Mills a déclaré que le suspect était “considéré comme armé et dangereux, et la police a conseillé aux habitants du Maine de ne l’approcher sous aucun prétexte”.

Card a été vu dans des images de surveillance pointant un fusil semi-automatique alors qu’il entrait dans la piste de bowling juste à temps mercredi.

En début de soirée, les forces de l’ordre ont encerclé la maison de la famille Card à Bowdoin, faisant intervenir des véhicules blindés et envoyant des drones et un hélicoptère.

La police d’État a averti “Veuillez sortir” et “nous ne voulons pas que quiconque soit blessé” par un haut-parleur près de la maison, mais a déclaré plus tard que les avertissements étaient de routine et ne confirmaient pas que Card était à l’intérieur.

Un voisin de longue date, Dave Letarte, a déclaré que la nouvelle de la fusillade “m’a sidéré”.

Il a déclaré à l’AFP à propos de Card :

Je n’aurais jamais attendu ça de sa part.

Joseph Walker, directeur du Schemengees Bar and Grille, faisait partie des personnes tuées la nuit précédente, a déclaré son père Leroy Walker à NBC News.

Walker a déclaré que sa famille « souffrait et mourait dans un cauchemar que nous ne comprenons pas ».

“Nous sommes restés debout toute la nuit. Nous ne savions pas où aller, vers qui nous tourner”, a-t-il déclaré.

Les médias ont diffusé des images de personnes fuyant, terrorisées, le bowling après le début de la fusillade mercredi soir.

Un survivant a déclaré aux journalistes de la télévision qu’il se trouvait à 5 mètres du tireur lorsqu’il a ouvert le feu.

Cette image non datée et non localisée du département de police de Lewiston dans le Maine via Facebook montre Robert Card, désigné comme une personne « armée et dangereuse » d’intérêt dans les fusillades meurtrières à Lewiston, dans le Maine. AFP Département de police de Lewiston dans le Maine/AFP

Au début, il crut qu’il s’agissait d’un ballon qui éclatait.

“Et dès que je me suis retourné et que j’ai vu que ce n’était pas un ballon et qu’il tenait une arme, je l’ai juste réservé dans la voie et je me suis glissé là où se trouvent les quilles et j’ai grimpé dans la machine et j’étais au-dessus des machines. pendant environ 10 minutes jusqu’à ce que les flics arrivent”, a-t-il déclaré.

Card est membre de la réserve de l’armée américaine.

Les médias américains ont rapporté qu’il avait récemment été envoyé en traitement psychiatrique après avoir déclaré entendre des voix.

Des centaines de policiers en tenue de camouflage de style militaire et d’agents du FBI ont envahi la zone de recherche dans ce que le chef de la police de Lewiston, David St Pierre, a qualifié d’« approche impliquant tous les acteurs ».

Biden a appelé le gouverneur du Maine à offrir le soutien fédéral et a ordonné que les drapeaux soient mis en berne à la Maison Blanche et dans tous les bâtiments gouvernementaux.

“Une fois de plus, notre nation est en deuil après une nouvelle fusillade de masse insensée et tragique”, a-t-il déclaré.

Des agents des forces de l’ordre sont vus à l’extérieur du domicile du père et du frère du suspect Robert Card à Bowdoin, dans le Maine, à la suite d’une fusillade de masse à Lewiston, dans le Maine. AFP Angela Weiss/AFP

Biden a ajouté que la violence armée qui sévit aux États-Unis “n’est pas normale et nous ne pouvons pas l’accepter”, exhortant les législateurs à adopter un projet de loi interdisant les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité.

La police et les sauveteurs seraient arrivés au bowling vers 19 h 15 en réponse à un tireur actif, puis auraient reçu des informations faisant état d’une autre fusillade au Schemengees Bar and Grille.

Dans les images de surveillance de Card au bowling, il semblait calme et posé alors qu’il franchissait la porte avec son fusil levé.

Les agents ont localisé un “véhicule d’intérêt” – un véhicule utilitaire sport blanc – à Lisbonne, une ville située à environ 12 km de Lewiston.

Cette fusillade est l’une des plus meurtrières aux États-Unis depuis 2017, lorsqu’un homme armé avait ouvert le feu sur un festival de musique bondé à Las Vegas, tuant 60 personnes.

Les fusillades de masse sont extrêmement fréquentes aux États-Unis, un pays qui compte plus d’armes que d’habitants, et les tentatives visant à enrayer leur propagation se heurtent toujours à une forte résistance.

Le pays a enregistré au moins 565 fusillades de masse cette année, selon Gun Violence Archive, une organisation non gouvernementale qui définit une fusillade de masse comme quatre personnes ou plus blessées ou tuées.

Les efforts visant à renforcer le contrôle des armes à feu se heurtent régulièrement à l’opposition des républicains, fervents défenseurs du droit constitutionnel de porter des armes.

La paralysie politique perdure malgré l’indignation généralisée suscitée par les fusillades récurrentes.