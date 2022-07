Arme de meurtre potentielle effrayante que la famille de JonBenét Ramsey veut faire tester par l’ADN alors qu’elle pousse à une enquête sur la mort

LE demi-frère de JonBenét Ramsey partage fréquemment des articles de cas froids résolus par généalogie médico-légale dans la ville où la reine de beauté de six ans a été tuée.

Cela fait partie de la dernière tentative de la famille Ramsey pour résoudre l’un des meurtres non résolus les plus notoires d’Amérique.

JonJonBenet Ramsey a été assassiné en 1996 à l’âge de 6 ans Crédit : date limite

Le demi-frère de JonBenét a tweeté: “Testez ce putain de garrot”, dont une partie est la corde utilisée pour étrangler la reine du concours Crédit : Service de police de Boulder

John Andrew Ramsey a fait pression pour que les forces de l’ordre utilisent les avancées de l’ADN Crédit : Découverte de l’enquête

JonBenét était une reine de concours de beauté qui a été retrouvée morte dans le sous-sol de la maison familiale de Boulder, Colorado, le 26 décembre 1996.

John Andrew Ramsey, le demi-frère de JonBenét, a tweeté sans relâche directement à la police de Boulder, aux procureurs et aux représentants de l’État.

Les publications sur les réseaux sociaux sont souvent accompagnées de liens vers des reportages sur la façon dont de petites traces d’ADN ont résolu une affaire froide vieille de plusieurs décennies.

Le 12 juillet, M. Ramsey a tweeté un Histoire du Chronique de San Francisco sur la façon dont des traces d’ADN sur une corde ont conduit à une arrestation dans un meurtre de 30 ans.

“Ils lui ont tiré #ADN de la corde. Testez le putain de garrot @boulderpolice @DADoughertyCO #jonbenet“, a-t-il tweeté.

“LA MEILLEURE OPPORTUNITÉ POUR RÉSOUDRE CETTE AFFAIRE”

M. Ramsey a déclaré au Sun lors d’entretiens précédents que la police et les procureurs de Boulder n’avaient eu aucune interaction avec lui, son père ou un membre de sa famille.

La police a refusé les multiples demandes d’interview de The Sun et n’a rien dit en dehors des déclarations à l’occasion de l’anniversaire du meurtre de JonBenet.

En mai, la police a publié une déclaration après que le père de JonBenet a lancé une pétition en ligne appelant le gouverneur à retirer l’affaire des mains de la police de Boulder.

“C’est la meilleure opportunité de résoudre cette affaire en ce moment, aujourd’hui”, a déclaré M. Ramsey au Sun lors d’une précédente interview. “Mais la fenêtre se ferme rapidement. L’horloge travaille contre nous.

“Mon père a cherché à obtenir des enquêtes sur les homicides à l’extérieur pendant des années dans les années 90. La pétition rend un effort privé public. Tout le monde voit des affaires froides être résolues tous les jours avec la nouvelle technologie ADN et c’est ce que nous voulons.

“Cette affaire suscite beaucoup d’émotion, et il est important d’avoir un enquêteur extérieur impartial avec un regard neuf et une perspective nouvelle et aucun bagage n’entre et regarde cette affaire.

“L’enquêteur principal est quelqu’un qui était à la maison en 1996. Ce n’est pas positif pour cette affaire.”

« LA TECH EXISTE POUR METTRE FIN À L’ARRIÉRÉ DES AFFAIRES FROIDES »

Othram, un laboratoire basé au Texas, est le seul laboratoire privé de généalogie criminelle du pays et un leader dans la technologie de l’ADN qui progresse rapidement.

Kristen Mittelman, directrice du développement commercial d’Othram, a déclaré au Sun dans une interview en mars qu’ils avaient “le laboratoire le plus avancé du pays”.

“Nous avons la technologie pour résoudre plus de cas froids mais pas le financement”, a-t-elle déclaré.

Il en coûte environ 5 000 $ pour résoudre une affaire, selon Mittelman, et plus de temps est consacré à la rédaction des mémoires et à la collecte de fonds à l’aide de DNAsolves.com.

“La science n’est plus la limite de la partie”, a déclaré Mittelman. “C’est ce qui est excitant. Nous avons la technologie pour éliminer les arriérés d’affaires froides à travers le pays.

“Ce n’est pas un film de science-fiction. C’est une réalité. Les gens n’auront pas à attendre des décennies pour obtenir des réponses.”

“RÉSOLU EN QUELQUES HEURES”

CeCe Moore, généalogiste médico-légale en chef de Parabon et l’une des voix les plus respectées dans le domaine, a déclaré au Sun lors d’une interview en décembre 2021 qu’elle pensait que l’affaire JonBenet pouvait être résolue en “aussi peu que quelques heures”.

“Je pense que c’est absolument un cas résoluble si [Boulder police] s’il reste des échantillons d’ADN”, a déclaré Moore.

“Si le tueur est d’ascendance européenne, il pourrait être identifié en quelques heures seulement.”

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, n’a pas répondu à la demande de commentaires pour savoir s’il utiliserait ses pouvoirs exécutifs pour confier l’enquête à un organisme extérieur chargé de l’application des lois.

La dernière déclaration de son bureau à ce sujet remonte au mois de mai après que la pétition en ligne a pris de l’ampleur.

Le bureau “examinera comment l’État peut aider à utiliser les nouvelles technologies pour enquêter plus avant sur cette affaire froide et pour identifier le meurtrier de JonBenet Ramsey et le traduire en justice”.

Aucun suspect n’a jamais été inculpé du meurtre de JonBenet Crédit : Fonctionnalités Rex