Arme à feu déchargée sur la base américaine abritant l’avion présidentiel

Un intrus a été arrêté à Joint Base Andrews après qu’un résident a déchargé une arme à feu, a rapporté l’armée

Un incident a été signalé à Joint Base Andrews (JBA), une installation militaire du Maryland qui abrite une flotte d’avions du gouvernement civil américain – dont Air Force One – impliquant un intrus.

L’homme non identifié “a obtenu un accès non autorisé” dans la zone d’habitation de la base lundi matin, selon un communiqué publié par le compte Twitter de la JBA. Un résident de l’établissement a déchargé une arme à feu. Les forces de sécurité sont arrivées sur les lieux et ont placé l’intrus en garde à vue, selon le communiqué, ajoutant qu’aucun blessé ni dégât n’a été signalé.

Les responsables n’ont pour l’instant fourni aucun autre détail sur l’incident. Interrogée par le média américain Stars and Stripes, la porte-parole de la base, le major Lauren Hill, a évoqué des préoccupations concernant la vie privée des résidents.

Un incident similaire s’est produit en mars dernier, lorsqu’un homme de 17 ans a été appréhendé alors qu’il pénétrait à l’intérieur de la JBA et qu’il était en possession d’une arme à feu. Une autre personne a échappé aux autorités lors de l’incident, qui s’est produit juste au moment où le vice-président Kamala Harris était sur le point de quitter la base à bord de Marine Two.

Une autre intrusion a été signalée en février 2021, peu de temps avant que Joe Biden ne fasse son premier voyage en tant que président via Air Force One.

La base abrite la 89th Airlift Wing, l’unité chargée de transporter les hauts responsables américains, dont le président, le vice-président, les membres du cabinet et les hauts commandants militaires.