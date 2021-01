Armando Manzanero, l’un des plus grands compositeurs romantiques du Mexique, dont les ballades ont été interprétées par Elvis Presley et Christina Aguilera, est décédé lundi à Mexico. La famille de M. Manzanero a donné son âge à 86 ans, bien que certaines sources aient déclaré qu’il avait 85 ans. Son décès a été annoncé à la télévision nationale par le président Andrés Manuel López Obrador et par la Société des auteurs et compositeurs du Mexique, dont M. Manzanero était président. «Un grand compositeur, parmi les meilleurs du pays», et «un homme socialement sensible», a déclaré M. López Obrador. M. Manzanero avait été hospitalisé avec Covid-19 et placé sur un ventilateur une semaine avant sa mort, mais son fils, Diego Manzanero, a déclaré que la cause était un arrêt cardiaque suite à des complications de problèmes rénaux.

Au cours d’une carrière de sept décennies, M. Manzanero a écrit plus de 400 chansons, y compris des tubes comme «It’s Impossible» et «Adoro» («I Adore You»). Il a reçu un Grammy prix de la reussite de vie en 2014. Il était également un chanteur et producteur très apprécié. Après avoir tourné avec plusieurs artistes musicaux mexicains bien connus au début de sa carrière, il enregistre ses premières chansons en 1959 et sort son premier album solo, «A Mi Amor… Con Mi Amor» («À mon amour… avec mon amour»), en 1967. Il sortit par la suite des dizaines d’albums, dont certains constitués de duos. En 1971, M. Manzanero a reçu un Nomination aux Grammy Awards pour la chanson de l’année pour «It’s Impossible», une traduction de son Chanson de 1968 «Somos Novios», chanté par Perry Como. La chanson, avec une mélodie luxuriante et des paroles sirupeuses, est restée populaire. Elvis Presley enregistré, comme l’a fait Andrea Bocelli, dans un duo avec Mme Aguilera. Luis Miguel a chanté plusieurs des chansons de M. Manzanero pour son album « Romances », sorti en 1997. Un succès mondial, l’album a été crédité d’avoir donné une nouvelle popularité à la musique romance latine, qui avait perdu la faveur dans une certaine mesure avec l’essor de la pop latine dans les années 80 et 90. Souvent d’une simplicité trompeuse mais empreintes de tendresse et de passion, les chansons d’amour de M. Manzanero résonnent depuis des décennies à travers les cultures et les langues.

«Une chanson doit être écrite avec sincérité», a-t-il déclaré au magazine Billboard en 2003. «Elle ne peut pas être écrite avec le désir d'avoir un succès instantané ou un succès passager.» Au contraire, dit-il, il devrait être écrit pour durer.

«C'est comme quand tu fais une peinture», a-t-il ajouté. «Il faut bien faire les choses pour que la peinture reste à jamais sur le mur. Cela a été mon secret.

Armando Manzanero Canché, qui était d’origine maya, est né le 7 décembre 1934 à Mérida, dans le sud-est du Mexique, bien que sa date de naissance n’ait été officiellement enregistrée qu’un an plus tard, le 7 décembre 1935, a-t-il déclaré lors d’entretiens. . (Certains documents suggèrent qu’il est né le 7 février 1935.) «Un an de plus, un an de moins, cela ne fait aucune différence», a-t-il déclaré dans un Entretien 2019 sur la télévision mexicaine Imagen Televisión. Aîné de trois frères et sœurs, il avait également deux demi-frères. Ses parents l’ont initié à la musique dès son plus jeune âge. Sa mère, Juana Canché, était une interprète de danses folkloriques du Yucatán; son père, Santiago Manzanero, était un musicien – «un magnifique guitariste», avait dit M. Manzanero. Il a étudié au Conservatoire national de musique de Mexico. En 1957, il épouse María Elena Arjona Torres, la première de cinq épouses.