Armando Broja: West Ham, Newcastle et Everton en course pour signer l’attaquant de Chelsea et de l’Albanie | Nouvelles du football

West Ham, Newcastle et Everton seraient en course pour signer l’attaquant de Chelsea Armando Broja – mais pourquoi l’international albanais est-il demandé ?

Broja a rejoint Chelsea en tant qu’écolier en 2009 et a fait ses débuts en championnat 11 ans plus tard avant de partir pour une saison avec Vitesse en 2020/21 – marquant 10 buts en 21 départs pour terminer en tant que co-meilleur buteur du club.

Le journaliste de Sky Sports News, Dharmesh Sheth, fournit les dernières mises à jour sur les signatures et les départs potentiels de West Ham.



L’attaquant a signé pour Southampton en prêt au début de la saison dernière et a immédiatement eu un impact aux côtés de son compatriote diplômé de Chelsea Timo Livramento – qui avait signé pour les Saints dans un déménagement permanent en même temps.

Le joueur de 20 ans a ouvert son compte en Premier League lors d’une victoire 1-0 contre Leeds en octobre et a de nouveau marqué une semaine plus tard contre Burnley.

Broja a ensuite marqué contre Brighton, Crystal Palace, Brentford et Tottenham en Premier League pour aider à élever les Saints dans la première moitié avant la mi-février, marquant trois autres buts dans les compétitions de coupe.

Fiche d’information Nom: Armando Broja

Club: Chelsea

Position: Le buteur

Âge: 20

Clubs précédents : Southampton (prêt), Vitesse (prêt), Tottenham (écolier)

Applications Premier League : 33

Buts en Premier League : 6

Nationalité: Albanie

Plafonds internationaux : 14

Objectifs internationaux : 4

Points forts et retours de carrière

Comme le montre le graphique ci-dessous, les principaux atouts de Broja résident dans des domaines qui passent souvent inaperçus. Il excelle à reprendre possession du ballon dans le dernier tiers, à remporter des sauts aériens et à courir avec le ballon à ses pieds.

En fait, seuls cinq joueurs ont récupéré plus de possession dans les zones offensives la saison dernière – bien que l’Albanais n’ait commencé que 21 matches de championnat.

En approfondissant ses retours au cours d’une brève carrière professionnelle à ce jour, le jeune a marqué 20 buts en seulement 48 départs dans toutes les compétitions – un taux de frappe impressionnant, étant donné qu’il a également été accroché 35 fois et la multitude de qualités supplémentaires qu’il offre. .

Le joueur de 20 ans brille lors de l’analyse de ses retours dans le contexte de la Premier League – lorsque l’affacturage Broja représentait un club qui a terminé 15e et a marqué 43 buts en dessous de la moyenne tout au long de la campagne.

En plus d’être parmi les joueurs d’élite de la ligue pour le pressing de l’avant, il se classe également parmi les 10 meilleurs pour les pauses rapides. Malgré son temps de jeu limité, le jeune attaquant a marqué 112 touches dans la surface adverse – grâce à un mouvement habile, créant de l’espace et portant le ballon dans des zones dangereuses.

Le graphique ci-dessous révèle que Broja a atteint une vitesse de pointe de 35,3 km/h la saison dernière – une vitesse améliorée uniquement par Adam Armstrong à Southampton – tandis que sa moyenne de 16 sprints par match se classe cinquième au club et suggère une approche plus économique et méthodique de son éclate en amont.

Marquer et créer

Southampton aurait dû marquer 10 buts de plus la saison dernière, selon les buts attendus – mais Broja faisait partie d’un petit groupe de joueurs qui ont égalisé ou dépassé les retours.

Jetez un œil aux six buts de l'attaquant de Chelsea Armando Broja en Premier League lors de son prêt à Southampton en 2021/22.



La carte des tirs ci-dessous montre chaque tir que Broja a pris en Premier League et révèle un groupe de tentatives dans les zones centrales et des angles plus aigus sur le côté gauche de la boîte. Les points ombrés en rouge indiquent des chances plus faciles de marquer, selon xG, ce qui aide à illustrer un avantage clinique à partir de quelques chances nettes.

L’Albanais semble le plus clinique lorsqu’il tire vers le coin gauche du but, avec quatre de ses six buts frappant cette zone de la bouche de but.

Les chiffres de Broja pour créer des occasions sont moins impressionnants et indiquent peut-être un domaine à améliorer au cours du prochain chapitre de sa carrière, n’ayant pas réussi à enregistrer une aide et limité à ne créer que 10 occasions pour ses coéquipiers la saison dernière.

Le graphique ci-dessous le met davantage en évidence, la majorité des passes tirées directement vers le haut ne parvenant pas à trouver un coéquipier, dans la plupart des gammes, tout en révélant également une mauvaise réussite des passes depuis de larges zones dans la surface.

Positionnement et influence

Ralph Hassenhuttl a principalement déployé Broja sur le côté gauche ou droit d’une attaque à deux dans son système 4-4-2 préféré, mais a également expérimenté l’utilisation du jeune dans des rôles plus profonds, au centre et en bas à gauche.

La carte de chaleur ci-dessous montre les traits d’un ailier inversé moderne, où la majorité des touches et de l’influence se produisent dans les canaux larges, avec un mouvement vers la boîte adverse dans les zones avancées et hors de possession – mis en évidence par sa carte de tir et au-dessus de la moyenne rapport pour les touches dans la boîte.

Pendant ce temps, la couverture pure de ses actions défensives – couvrant la longueur et la largeur du terrain – incarne l’approche implacable de l’attaquant pour reprendre possession de son équipe.

En effet, les principales zones d’influence de Broja ont contribué à 43% de la menace offensive de son équipe qui est descendue dans le canal gauche la saison dernière.

Sommaire

Broja possède une multitude d’attributs qui définissent l’attaquant moderne. A tout juste 20 ans, l’Albanais fait partie de l’élite du pressing de face. Il a un œil éprouvé pour le but, correspond à ses retours xG, fournit une menace aérienne, est à l’aise de courir avec le ballon et peut jouer le rôle d’ailier inversé.

Les trois clubs qui auraient lorgné sur l’attaquant ont eu des blessures ou des problèmes de forme parmi leurs effectifs actuels d’attaquants. Cela peut être résolu facilement s’ils signaient Broja. C’est un attaquant éprouvé, qui continue de fournir des options sur les flancs et injecte également de la jeunesse, du sang-froid, de la vitesse, de la contre-menace et du courage à travers la ligne de tir.