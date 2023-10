Armando Broja rattrape le temps perdu alors que la foi de Chelsea porte ses fruits

Pour la deuxième fois en 10 mois, l’attention s’est portée sur Armando Broja hurlant vers le ciel sur un terrain de football. Le contraste entre ses émotions, cependant, n’aurait pas pu être plus frappant.

En décembre dernier, Broja hurlait de douleur. Chelsea jouait un match amical contre Aston Villa à Abu Dhabi avant la reprise de la Premier League après la pause de la Coupe du monde. L’attaquant s’est étiré pour récupérer le ballon du défenseur Ezri Konsa dans la surface de réparation de Villa et, ce faisant, s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou.

Contre Fulham lundi soir, lors du premier départ de Broja pour Chelsea depuis cette blessure, son hurlement était la définition de la pure joie.

Le scénario était en fait similaire, mais cette fois-ci, Broja a été bien plus généreusement récompensé pour avoir fait pression sur le défenseur central Tim Ream. Le défenseur a paniqué après avoir cédé la possession à Cole Palmer, mais sa tentative de dégagement a décoché la fente du pied droit de Broja et a dévié dans le filet pour propulser l’équipe de Mauricio Pochettino 2-0.



La touche de Broja envoie le ballon au-delà de Bernd Leno (Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Alors qu’il courait pour célébrer, l’international albanais a laissé échapper un « allez » et un « oui » retentissants. Après avoir été félicité par ses coéquipiers, il y a eu un coup de bras et un autre rugissement de satisfaction. Naturellement, cet objectif signifiait plus pour lui que tout autre objectif de sa carrière.

Beaucoup de travail acharné a été consacré pour parvenir à ce point. Il a repris l’entraînement seul en avril, et cette rééducation solitaire s’est poursuivie pendant les vacances d’été. Il a ensuite rejoint les moins de 21 ans du club pour leurs préparatifs de pré-saison en juin avant que Pochettino ne commence à superviser les séances de l’équipe senior quelques semaines plus tard.

Broja était toujours laissé pour compte alors que le club partait pour les États-Unis pour une série de matchs amicaux, en partie parce qu’il n’était pas encore jugé prêt à figurer et aussi parce que le voyage pourrait ne pas profiter à sa rééducation en cours. Pourtant, son manque d’implication lui a valu d’attendre encore six semaines avant d’être considéré comme prêt à être sélectionné pour la première équipe.

Rendre Broja en forme et licencier à nouveau représente un moment important pour l’entraîneur-chef de Chelsea, Pochettino. On pouvait voir sa joie devant la performance de Broja lorsqu’il a pris une pause de 22 ans à la 65e minute – un retrait programmé étant donné le manque de football compétitif du joueur. Alors que Broja arrivait sur la ligne de touche, Pochettino le salua chaleureusement et lui saisit la main.

L’entraîneur-chef accorde une grande importance à Broja. En août, il a été interrogé sur la nécessité pour Chelsea d’acheter un autre buteur après que Christopher Nkunku ait lui-même subi une blessure au genou qui pourrait l’empêcher de jouer jusqu’à la nouvelle année. « Nous gardons un ou deux yeux sur Armando Broja parce que nous ne pouvons pas l’oublier », a déclaré Pochettino. « Nous ne pouvons pas l’arrêter, et apporter un profil de joueur… cela peut arrêter son évolution.

« Nous croyons vraiment en lui. Il peut être un attaquant très important pour Chelsea.



Les joueurs de Chelsea se ruent vers Broja pour célébrer son but (Adrian Dennis / AFP via Getty Images)

Broja a également fait l’objet d’intérêts venus d’ailleurs. Newcastle, la Roma et l’AC Milan faisaient partie des clubs explorant la possibilité de le signer, mais leur intérêt n’a pas progressé très loin. Pochettino y a joué un rôle.

Les deux hommes ont désormais la chance d’être récompensés.

Le retour de Broja signifie que Pochettino a une option autre que Nicolas Jackson, suspendu contre Fulham. Jackson n’a marqué que deux fois depuis son arrivée en provenance de Villarreal pour un peu plus de 35 millions d’euros (30,3 millions de livres sterling ; 36,7 millions de dollars) en juin. Il a dû supporter une grande partie du fardeau de diriger l’équipe de Chelsea jusqu’à présent. Le retour de l’Albanais soulagera une partie de cette pression sur ses épaules et lui offrira une compétition indispensable.

Pochettino aura désormais le luxe de décider s’il doit faire tourner le duo ainsi que de remplacer l’un par l’autre pendant les matchs si les choses ne se passent pas comme prévu ou si la fatigue commence à s’installer.

On soupçonne que Jackson reviendra sur le côté pour le voyage à Burnley samedi parce que Broja est toujours en train de retrouver sa pleine forme physique. Il est peu probable qu’il soit encore capable de jouer 90 minutes complètes, mais Pochettino aura été extrêmement encouragé par sa prestation à Fulham.

C’était impressionnant de voir à quel point Broja s’en sort compte tenu de son manque d’entraînement en match. Pochettino avait décidé de ne pas lui donner l’opportunité de débuter les matchs avec les moins de 21 ans ces dernières semaines, car il estimait que le joueur ferait mieux de faire des apparitions en tant que remplaçant pour l’équipe première. Mais Broja n’avait joué que 14 minutes (sans compter les arrêts de jeu) contre Aston Villa et Brighton & Hove Albion – ce qui n’était pas vraiment une bonne préparation pour un match de derby que Chelsea, avec seulement cinq points de ses six premiers matches de Premier League, avait besoin de gagner.

En 90 secondes, son manque de netteté était évident alors qu’il tirait sauvagement dans la foule après avoir valsé autour du gardien de Fulham Bernd Leno – même si l’occasion était loin d’être simple, avec Timothy Castagne, Antonee Robinson et Ream bloquant toujours une grande partie du but. De même, le drapeau de hors-jeu avait également été levé, donc, sauf intervention du VAR, cela n’aurait pas compté s’il s’était converti de toute façon.

Mais sa détermination acharnée à récupérer le ballon et à récupérer la passe de Palmer avait donné le ton.

Broja a donné à Chelsea une présence physique devant – quelqu’un contre lequel ses coéquipiers pourraient jouer. Il ne se vante peut-être pas du rythme de Jackson, mais ses courses intelligentes et sa force pour repousser ses adversaires offrent quelque chose de différent. C’est sa combinaison avec l’impressionnant Conor Gallagher qui a conduit Ian Maatsen à décocher un beau tir sur le poteau en seconde période, Enzo Fernandez ayant la malchance de ne pas battre Leno dès le rebond. Mais c’est évidemment le fait de trouver le chemin des filets à la 19e minute qui a eu le plus grand impact.



Broja retient Issa Diop (Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

«Je suis tellement heureux pour lui », a déclaré Levi Colwill L’Athlétisme. « Il a été absent pendant longtemps et il a travaillé très dur. Entrer et marquer… c’est la meilleure façon de revenir.

« Ils (Broja et Jackson) sont d’excellents attaquants et se battre jour après jour pour la position de titulaire va être bon pour eux. Ils vont tous les deux apprendre et, lorsqu’ils entrent sur le terrain, ils doivent tenter leur chance.

« Armando a tout ; c’est un problème (pour les défenseurs). Je détesterais jouer contre lui. Il est grand, fort et prend sa chance.

À Fulham, il a fourni quelque chose qui manquait à cette équipe. Chelsea aura besoin de lui pour maintenir cette forme s’ils veulent continuer leur ascension au classement.

(Photo du haut : Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)