Armando Bacot est le nouveau roi rebondissant de tous les temps de Tar Heels

La Caroline du Nord a un nouveau roi qui rebondit.

Armando Bacot a dépassé Tyler Hansbrough pour le record de l’école lorsqu’il a décroché un tableau avec 6:54 à jouer dans une victoire de 80-69 sur NC State samedi soir. Le jeu a été arrêté et Hansbrough a rejoint Bacot sur le terrain pour une brève séance de photos en l’honneur du grand homme senior.

Bacot a terminé avec 18 rebonds dans la journée, et il en a eu besoin à peu près tous pour porter son total en carrière à 1 221 et dépasser la marque de Hansbrough de 1 219. Bacot a en moyenne 10 rebonds par match au cours de sa carrière, contre 8,6 en carrière pour Hansbrough. Parmi les 10 meilleurs rebondeurs de tous les temps de l’UNC, seul Billy Cunningham (15,4) a une meilleure moyenne par match.

Bacot a également marqué 23 points samedi, lui offrant son 61e double-double en carrière. C’est aussi un record scolaire, brisant une égalité qu’il avait partagée avec Cunningham.

La Caroline du Nord (14-6) a remporté trois matchs consécutifs, Bacot produisant un double-double avec au moins 16 rebonds chacun.

“Chaque jour à l’entraînement, au shootaround, aux matchs, vous savez qu’il va faire de son mieux des deux côtés du terrain pour lui-même, pour l’équipe, pour ce programme”, a déclaré l’entraîneur de l’UNC Hubert Davis, selon L’observateur de Fayetteville. “Pour lui, dépasser Tyler Hansbrough et Billy Cunningham … c’est tout simplement incroyable. C’est un joueur fantastique. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Caroline. Je suis vraiment, vraiment fier de lui.”

Voici le top 10 de tous les temps de l’UNC en rebond :

Armando Bacot (2019-présent) : 1 221

Tyler Hansbrough (2005-2009) : 1 219

Sam Perkins (1980-1984) : 1 167

George Lynch (1989-1993) : 1 097

Billy Cunningham (1962-1965) : 1 062

Kennedy Meeks (2013-2017) : 1 052

Brice Johnson (2012-2016) : 1 035

Antawn Jamison (1995-1998) : 1 027

Mitch Kuptchak (1972-1976) : 1 006

Brad Daugherty (1982-1986) : 1 003

Bacot est l’un des deux joueurs de l’UNC au cours des 50 dernières années à avoir en moyenne un double-double pour sa carrière, l’autre étant Sean May. La saison dernière, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NCAA à enregistrer six doubles-doubles dans un tournoi de la NCAA alors que les Tar Heels se qualifiaient pour le match de championnat.

“C’est un attaquant”, a déclaré Hansbrough L’athlétisme. “Armando a vraiment amélioré sa force au fil des ans et sa capacité à prendre contact. Depuis sa première année jusqu’à aujourd’hui, il gère le physique et le contact jour et nuit.”

