Armand Duplantis Eyes Pole Vault Outdoor Gold dans Eugene

Après avoir tout balayé devant lui au cours des dernières saisons, le sauteur à la perche suédois Armand Duplantis arrive à Eugene à la recherche du seul prix principal qui lui a jusqu’à présent échappé dans sa courte carrière : l’or aux Championnats du monde. Le natif de Louisiane, âgé de 22 ans, a connu une ascension fulgurante depuis son entrée en scène en 2019, établissant des records du monde et remportant l’or olympique, mais son meilleur résultat aux Championnats du monde est une médaille d’argent remportée lors de sa première année.

“Je suis en pleine forme et il s’agit de construire pour les champions du monde”, a déclaré Duplantis après une récente rencontre de la Diamond League. “Je ne ressens pas vraiment la pression, seulement la pression que je me mets. Je pense que je pourrais monter haut dans l’Oregon, et c’est important d’être au meilleur de ma forme là-bas.

Duplantis a établi le record du monde actuel de 6,20 mètres aux Championnats du monde en salle à Belgrade plus tôt cette année, et a dépassé la barre pour établir la meilleure marque mondiale en extérieur de 6,16 mètres lors de l’événement Diamond League à Stockholm en juin. fans qui rempliront les tribunes de l’Oregon, c’est un cas de ce qui aurait pu être.

“Mondo”, comme on le surnomme, aurait pu concourir dans les étoiles et les rayures des États-Unis, mais il a été convaincu de choisir la Suède par l’entraîneur de l’équipe de jeunes Jonas Anshelm. “Son frère aîné Andreas a également représenté la Suède en tant que sauteur à la perche. Je suis allé via Facebook, contactant Andreas pour demander le numéro de téléphone de Greg, Mondo et le père d’Andreas, disant que j’aimerais avoir Mondo dans l’équipe », a déclaré Anshelm à la chaîne YouTube officielle olympique dans une interview. Mondo a d’abord rejeté l’approche suédoise. , mais les choses ont changé lorsque son père s’est vu offrir un rôle dans l’équipe d’entraîneurs suédois.

“Quelques semaines plus tard, il (Greg) m’a appelé et m’a dit ‘on y va, on ira pour la Suède'”, se souvient Anshelm. Les préparatifs de Duplantis pour les championnats du monde se sont déroulés en Louisiane, en partie à l’université d’État de Louisiane où il s’est fait un nom et en partie dans l’installation d’arrière-cour que lui et sa famille ont construite pendant la pandémie. Ayant refusé de tenter le record du monde à Stockholm, il pourrait bien choisir d’essayer d’établir une nouvelle marque en Oregon.

“C’est un animateur. Il y va, il fera un spectacle pour vous », c’est ainsi qu’Anshelm le décrit, et peu de gens s’opposeraient à ce que Duplantis soit l’un des grands tirages d’Eugène.

