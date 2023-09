Armand Duplantis et Gudaf Tsegay battent des records du monde respectifs lors de la finale de la Ligue de Diamant

Champion du monde et champion olympique de saut à la perche, Armand Duplantis a réussi à améliorer son record du monde avec un saut de 6,23 m lors de la finale de la Ligue de diamant dimanche, tandis que Gudaf Tsegay a également réussi à briser le record du monde du 5 000 m féminin.

Le champion suédois de saut à la perche Duplantis a réussi à ajouter un centimètre à son record du monde de 6,22 m qu’il a enregistré en France, en février.

Il a désormais battu sept fois le record du monde. Cinq de ces marques ont été établies en salle, ses deux marques mondiales en extérieur étant à Hayward Field à Eugene, où il a remporté le titre mondial l’année dernière.

« Je suis actuellement à deux sur deux sur les records du monde en arrivant ici à Hayward », a déclaré Duplantis. Il a absolument tout. Il a l’histoire, il a la touche moderne. La piste est vraiment rapide, la foule et l’énergie sont fantastiques. «

Duplantis a conservé son titre mondial à Budapest le mois dernier avec un saut de 6,10 m et a réussi un saut de 6,12 à Ostrava en juin.

Il avait échoué lors d’une série de tentatives à 6,23 depuis février, y compris à Bruxelles le week-end dernier, mais a déclaré que le peloton plus petit en finale était plus propice à une tentative de record.

« Je pense qu’il est beaucoup plus facile d’être frais à ce record du monde », a-t-il déclaré.

Duplantis avait déjà remporté la victoire avec une hauteur de 6,02, soit le 73e dégagement de plus de six mètres de sa carrière.

Lors de son premier effort à 6 h 23, sous les chants de la foule, il a couru sur la piste et a navigué au-dessus.

« J’essaie juste de sauter haut », a déclaré Duplantis, qui croit pouvoir continuer à améliorer son record.

« La limite est très haute et j’espère pouvoir continuer à bien sauter et à sauter plus haut qu’aujourd’hui. »

L’Éthiopienne Tsegay a électrisé la foule avec sa spectaculaire victoire sur 5 000 m en 14 min 00,21 s.

La championne du monde en titre du 10 000 m a gagné près de cinq secondes du précédent record du 5 000 m de 14 : 05,20, établi par la Kenyane Faith Kipyegon à Paris le 9 juin.

La Kenyane Beatrice Chebet a terminé deuxième derrière Tsegay en 14:05.92, le troisième temps le plus rapide de tous les temps.

« Mon objectif aujourd’hui était le record du monde », a déclaré Tsegay, qui a remporté le titre mondial du 5 000 m 2022 à Eugene et a été déçue par une 13e place dans cette épreuve à Budapest qui l’a laissée « très affamée dans mon esprit ».

Shericka Jackson n’a pas pu battre le record du monde du 200 m détenu par Florence Griffith-Joyner, vieux de 35 ans, mais les 21,57 secondes de la Jamaïcaine ont suffi pour réaliser un doublé au sprint après sa victoire sur 100 m samedi.

Jackson a conclu une saison qui comprenait un titre mondial sur 200 m et le deuxième temps le plus rapide de tous les temps, en 21,41.

Le temps de dimanche était le huitième le plus rapide jamais enregistré – et sur ces huit, Jackson en possède cinq et sera sur le point de renouveler sa poursuite du record de Griffith-Joyner de 21,34 de 1988 en 2024.

« La fin de la saison », a déclaré Jackson. « Je suis en bonne santé et j’ai couru des temps rapides, donc je suis vraiment reconnaissant. »

Marie-Josée Ta Lou, de Côte d’Ivoire, a terminé deuxième en 22,10 et Anthonique Strachan, des Bahamas, troisième en 22,16.

Le Canadien Andre de Grasse a remporté le 200 m masculin en 19,76 secondes. Kenneth Bednarek a terminé deuxième en 19,95 et Erriyon Knighton troisième en 19,97.

Emmanuel Wanyonyi a réalisé un temps record de 1 min 42,80 s pour devancer Marco Arop – l’homme qui l’a battu pour la médaille d’or aux Championnats du monde le mois dernier – au 800 m.

C’était la deuxième fois en deux semaines que le Kenyan Wanyonyi prenait le dessus sur le champion du monde canadien après sa victoire à Xiamen le 2 septembre en 1:43,20, alors leader mondial.

Yaroslava Mahuchikh a devancé Nicola Olyslagers au saut en hauteur féminin, toutes deux franchissant 2,03 m pour améliorer l’avance mondiale de 2,02 qu’elles partageaient avant la rencontre.

Le champion olympique de Tokyo, le Jamaïcain Hansle Parchment, s’est retiré tard pour battre le champion du monde Grant Holloway au 110 m haies en 12,93 secondes, un record mondial.

Le champion olympique Athing Mu, qui s’est contenté du bronze à Bruxelles, a remporté un thriller sur 800 m avec un record américain de 1:54,97.

La Britannique Keely Hodgkinson a terminé deuxième avec un record britannique de 1:55,19 et Natoya Goule-Toppin troisième avec un record jamaïcain de 1:55,92.

La championne du monde Mary Moraa, défaite par le rythme rapide du début, a terminé quatrième.

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a enchaîné samedi son sensationnel mile de 3:43,73 avec une victoire au 3 000 m, battant l’Ethiopien Yomif Kejelcha au score avec un record d’Europe de 7:23,63.

