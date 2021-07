Armand Duplantis avec un autre saut de 6 m, ne parvient pas à améliorer le record du monde

Armand Duplantis a échoué dans sa tentative d’améliorer son propre record du monde, mais le perchiste suédois a tout de même ravi les supporters locaux avec une nouvelle victoire de plus de 6 mètres lors de la rencontre de la Diamond League à Stockholm dimanche.

Duplantis a franchi 6,02 mètres avant d’avoir trois efforts à 6,19 m, échouant à trois reprises dans sa tentative de franchir la barre des 6,18 m qu’il avait franchie l’an dernier.

Le double champion du monde Sam Kendricks, des États-Unis, a terminé deuxième avec 5,92 m au compte à rebours du médaillé d’or olympique de 2012, Renaud Lavillenie, de France.

« Je me sens bien aujourd’hui, d’être ici avec ma famille et mes amis, et tout le monde qui regarde », a déclaré Duplantis, connu sous son surnom « Mondo ».

« C’était vraiment important pour moi de sortir ici et d’essayer de franchir plus de six mètres, puis peut-être de prendre quelques meilleurs tirs au record du monde, mais dans l’ensemble, le 6.02 était un bon saut, donc je ne peux pas me plaindre autant . »

Seuls 24 autres voltigeurs de l’histoire ont réussi à franchir six mètres, et la régularité infaillible de Duplantis sur cette hauteur fait de lui un grand favori pour l’or aux Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août.

