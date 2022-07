Armand Duplantis à la tête d’un casting stellaire dans Eugene

Tout juste après avoir établi un nouveau record en plein air, le sauteur à la perche suédois Mondo Duplantis est à la tête d’un casting stellaire pour les premiers championnats du monde sur le sol américain à Eugene, dans l’Oregon, qui débutent vendredi.

Duplantis, qui a grimpé à 6,16 m à Stockholm fin juin – à 4 cm de son record général de 6,20 m tout en remportant l’or mondial en salle à Belgrade en mars, cherche un premier titre mondial après avoir dû se contenter de l’argent en 2019 derrière l’Américain Sam Hendricks, absent d’Eugene pour blessure.

“J’ai prouvé à moi-même et à tout le monde que j’étais en assez bonne forme”, a déclaré Duplantis, né et élevé aux États-Unis.

“C’était agréable de rentrer à la maison et de se détendre avant le grand bal.”

Le Suédois a tiré un coup de semonce à tous les arrivants, insistant sur le fait qu’il ne tenait rien pour acquis.

« J’ai fait beaucoup pour arriver ici. J’ai l’impression d’avoir très faim », a-t-il déclaré. “J’ai fait de très bonnes choses jusqu’à présent, mais il y a de petites choses que vous pouvez toujours améliorer.”

Duplantis mis à part, un festin de talents est présenté lors d’un championnat du monde reporté d’un an au milieu de la pandémie de Covid-19.

Le 400 m haies pourrait être la meilleure épreuve sur piste chez les deux sexes, une épreuve dans laquelle le Norvégien Karsten Warholm et l’Américain Sydney McLaughlin ont établi des records du monde époustouflants en remportant des médailles d’or olympiques à Tokyo l’année dernière.

McLaughlin a amélioré son record cette saison et affrontera à nouveau sa compatriote Dalilah Muhammad et Femke Bol des Pays-Bas, les médaillées d’argent et de bronze à Tokyo.

La situation est plus compliquée pour Warholm, qui a subi une blessure aux ischio-jambiers au début du mois de juin, mais a juré qu’il est de retour sur tous les cylindres après avoir survécu à “l’enfer vivant” de la rééducation.

“Il n’y a rien de tel que d’entrer dans un championnat et de se sentir bien. Je me sens bien d’y aller et quand je dis bien d’y aller, cela signifie toujours 100% », a déclaré Warholm, l’Américain Rai Benjamin et la Brésilienne Alison Dos Santos donnant le rythme de l’événement.

Jacobs pour contrarier les Américains ?

L’Italien Marcell Jacobs, vainqueur de la médaille d’or olympique au 100 m, a subi un retour de blessure similaire et il devra également être au sommet de son art pour affronter un solide quatuor américain comprenant Fred Kerley en forme.

Christian Coleman, banni des Jeux de Tokyo pour avoir raté trois tests de dopage, défendra son titre du 100 m tandis que Marvin Bracy a également atteint la forme, laissant entendre qu’à moins que Jacobs ou un autre rival n’intervienne, les Américains seront en lice pour un troisième balayage de médailles. après 1983 et 1991. Les éliminatoires masculines du 100 m débutent vendredi et la finale aura lieu samedi.

La Jamaïque devrait dominer l’épreuve féminine du ruban bleu, la double championne olympique Elaine Thompson-Herah cherchant à améliorer sa quatrième place aux derniers championnats du monde à Doha en 2019.

La gagnante dans la capitale qatarie était Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui a dû jouer le deuxième violon de sa coéquipière aux Jeux de Tokyo mais qui tentera de décrocher un remarquable cinquième titre mondial du 100 m à Eugene.

Parmi les autres événements marquants, citons le Norvégien Jakob Ingebrigtsen dans le 1500 m masculin, tandis que le coureur néerlandais Sifan Hassan, qui a remporté le 5000 et le 10 000 m à Tokyo, est prêt à courir ces deux épreuves plus le 1500 m.

Parmi les 1 900 athlètes de 192 pays qui devraient descendre sur Eugene, une mention spéciale doit aller à l’Américaine Allyson Felix.

La joueuse de 36 ans participera au relais mixte 4x400m pour lever le rideau sur une illustre carrière qui l’a vue amasser un record de 18 médailles mondiales et 11 olympiques, dont 13 d’argent et sept d’or respectivement.

