ARM valorisé 54,5 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l’année

Concepteur de puces ARM Holdings a obtenu mercredi une valorisation de 54,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, sept ans après que son propriétaire SoftBank Group a privatisé la société pour 32 milliards de dollars.

L’introduction en bourse représente une baisse par rapport à la valorisation de 64 milliards de dollars à laquelle SoftBank a acquis le mois dernier la participation de 25 % qu’elle ne détenait pas encore dans la société auprès du Vision Fund de 100 milliards de dollars qu’elle gère.

Pourtant, même avec cette valorisation inférieure, SoftBank s’en sort mieux que son accord de 40 milliards de dollars visant à vendre ARM à Nvidia, qu’il a abandonné l’année dernière face à l’opposition des régulateurs antitrust.

BRAS a fixé le prix de son introduction en bourse à 51 $/action, au sommet de sa fourchette indiquée, levant 4,9 milliards de dollars pour SoftBank sur la base de 95,5 millions d’actions vendues, a annoncé mercredi la société. Les actions d’ARM devraient commencer à être négociées à New York jeudi.

ARM a déjà recruté plusieurs de ses principaux clients comme investisseurs clés lors de son introduction en bourse, notamment Apple, Nvidia, Alphabet, AMD, Intel et Samsung Electronics.

Arm a lancé ses efforts de marketing en introduction en bourse la semaine dernière, cherchant à convaincre les investisseurs qu’il a une croissance devant lui, au-delà du marché de la téléphonie mobile, qu’il domine avec une part de 99 %.

La faible demande mobile en période de ralentissement économique mondial a entraîné une stagnation des revenus d’ARM. Les ventes globales ont totalisé 2,68 milliards de dollars au cours des 12 mois se terminant fin mars, contre 2,7 milliards de dollars pour la période précédente.

Opportunité cloud

ARM a déclaré jeudi dernier à des investisseurs potentiels à New York que le marché du cloud computing, dont il ne détient que 10 % des parts et donc plus de marge de croissance, devrait croître à un taux annuel de 17 % jusqu’en 2025, en partie grâce aux progrès réalisés. en intelligence artificielle. Le marché automobile, dont il contrôle 41 %, devrait connaître une croissance de 16 %, contre seulement 6 % de croissance attendue pour le marché mobile.

ARM a également déclaré aux investisseurs que ses redevances, qui représentent l’essentiel de ses revenus, s’accumulaient depuis qu’elle avait commencé à les percevoir au début des années 1990. Les revenus des redevances se sont élevés à 1,68 milliard de dollars au cours du dernier exercice financier, contre 1,56 milliard de dollars un an auparavant.

Un domaine de surveillance pour les investisseurs a été l’exposition d’ARM à la Chine, compte tenu des tensions géopolitiques avec les États-Unis qui ont conduit à une course pour sécuriser l’approvisionnement en puces. Les ventes en Chine ont contribué à hauteur de 24,5 % au chiffre d’affaires de 2,68 milliards de dollars d’ARM au cours de l’exercice 2023. — Echo Wang et Anirban Sen, (c) 2023 Reuters

