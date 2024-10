Arm va annuler l’accord de licence architecturale avec Qualcomm

Arm Holdings a informé Qualcomm de l’annulation de son accord de licence architecturale, une décision qui pourrait grandement affecter les marchés des smartphones et des ordinateurs personnels, rapporte Bloomberg.

La société de semi-conducteurs basée au Royaume-Uni a donné à Qualcomm un préavis de 60 jours.

Cette décision aggrave un conflit juridique qui couve depuis qu’Arm a intenté une action en justice contre Qualcomm en 2022 pour rupture de contrat et violation de marque.

L’annulation menace la capacité de Qualcomm à concevoir ses propres puces basées sur la propriété intellectuelle d’Arm, qui est essentielle à son activité.

Qualcomm, qui génère environ 39 milliards de dollars de revenus, pourrait être confronté à un arrêt des ventes de ses produits ou à des réclamations pour dommages importants si l’annulation de la licence était appliquée.

Le litige porte sur l’acquisition par Qualcomm de la startup de conception de puces Nuvia en 2021.

Arm affirme que cette acquisition a violé les termes de leur accord existant, car Qualcomm n’aurait pas réussi à renégocier le contrat.

Qualcomm affirme que son accord existant englobe les activités de Nuvia, dont la conception des microprocesseurs est cruciale pour les nouveaux ordinateurs portables axés sur l’intelligence artificielle, baptisés AI PC.

Arm affirme que le projet de Qualcomm d’intégrer la conception Oryon de Nuvia dans ses puces pour smartphone Snapdragon constitue une violation de leur licence.

Il exige la destruction des conceptions Nuvia créées avant l’acquisition, qui ne peuvent être transférées à Qualcomm sans autorisation.

Si Arm procède à la résiliation de la licence, Qualcomm ne pourra pas créer ses propres conceptions avec le jeu d’instructions d’Arm, bien qu’il puisse toujours concéder sous licence les plans d’Arm dans le cadre de différents accords.

La confrontation juridique devrait avoir lieu en décembre devant le tribunal fédéral du Delaware.

Un porte-parole de Qualcomm dans un e-mail à Bloomberg a déclaré : « À l’approche d’un procès en décembre, le stratagème désespéré d’Arm semble être une tentative de perturber le processus judiciaire, et sa demande de licenciement est totalement sans fondement.

« Nous sommes convaincus que les droits de Qualcomm dans le cadre de son accord avec Arm seront confirmés. Le comportement anticoncurrentiel d’Arm ne sera pas toléré.

Une victoire d’Arm pourrait contraindre Qualcomm et ses partenaires, dont Microsoft, à cesser les livraisons de nouveaux ordinateurs portables et potentiellement à annuler l’une des acquisitions stratégiques majeures de Qualcomm.

En septembre 2024, Qualcomm entamé des pourparlers avec Intel, dirigé par son PDG Cristiano Amon, étudie une éventuelle acquisition, bien qu’aucune offre formelle n’ait été faite.

