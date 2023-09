Arm se négocie avec une prime par rapport à Nvidia après son introduction en bourse

Les débuts d’Arm au Nasdaq jeudi s’annoncent bons pour SoftBank, qui vient de scinder la société après l’avoir acquise en 2016. Mais c’est un casse-tête pour Wall Street.

La société de conception de puces basée au Royaume-Uni a vu ses actions bondir de 25 % à 63,59 dollars après son introduction en bourse, portant la capitalisation boursière entièrement diluée de la société à près de 68 milliards de dollars.

C’est un chiffre extrêmement élevé pour une entreprise de semi-conducteurs qui a généré 400 millions de dollars de bénéfices au cours des quatre derniers trimestres. Il en résulte un ratio cours/bénéfice sur cette période proche de 170, un chiffre qui dépasse même celui des investisseurs. de Nvidia Ratio P / E.

Nvidia, qui développe des unités de traitement graphique (GPU) utilisées pour exécuter des charges de travail d’intelligence artificielle, se négocie à un prix 109 fois supérieur à ses bénéfices – et ce, après que le cours de l’action a plus que triplé cette année, dépassant de loin tout autre membre du S&P 500.

Dans le reste du secteur des puces, rien ne s’en rapproche. Le FNB Invesco PHLX semi-conducteursqui est conçu pour mesurer les performances des 30 plus grandes sociétés américaines de puces, a un ratio P/E d’environ 21.

Pour les investisseurs, la différence cruciale entre Nvidia et Arm réside dans le taux de croissance. Nvidia vient d’annoncer un doublement de ses revenus au cours du dernier trimestre et prévoit une expansion de 170 % pour cette période, alors que toutes les grandes sociétés de cloud computing augmentent leurs dépenses en puces IA. En revanche, les revenus d’Arm ont légèrement diminué au dernier trimestre.

« Il est impossible de justifier un ratio cours/bénéfice supérieur à 100 pour une entreprise sans croissance », a déclaré Jay Ritter, professeur de finance à l’Université de Floride et expert de longue date en matière d’introduction en bourse. L’histoire doit être que « l’entreprise va développer de nouveaux modèles qui relanceront la croissance et généreront des bénéfices », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, il n’existe pas de grand marché ouvert pour les actions d’Arm. Sur les quelque 1,03 milliard d’actions en circulation immédiatement après l’offre, SoftBank en détient 90 %. Le conglomérat technologique japonais a privatisé Arm en 2016 dans le cadre d’un accord évalué à 32 milliards de dollars, et le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, vise à obtenir des liquidités après une période d’investissement très difficile pour son entreprise.

Sur les 4,9 milliards de dollars d’actions vendues par SoftBank, 735 millions de dollars ont été achetés par un groupe d’investisseurs stratégiques, dont Pomme , Google NVIDIA, Samsung et Intel . Cela laisse une petite partie des actions à échanger entre les investisseurs institutionnels et particuliers et les commerçants, même si le volume était suffisamment élevé jeudi pour qu’Arm soit la cinquième action la plus activement négociée sur le Nasdaq, avec 126,58 millions d’actions négociées entre les mains.

Pour investir à ces niveaux en tant qu’investisseur de long terme, il faut miser sur la croissance. Dans son prospectus, Arm a fait valoir que sa technologie « sera au cœur de cette transition » vers l’informatique basée sur l’IA. Les conceptions d’Arm sont actuellement présentes dans presque tous les smartphones du marché, ainsi que dans les voitures électriques et les centres de données.

« Nous connaissons une croissance significative dans les centres de données cloud et dans l’automobile », a déclaré jeudi le PDG d’Arm, René Haas, à David Faber de CNBC. « Et puis avec l’IA, l’IA fonctionne sur Arm. Il est difficile de trouver aujourd’hui un appareil d’IA qui ne soit pas basé sur Arm. »

Arm a déclaré dans son dossier d’introduction en bourse qu’il s’attend à ce que le marché potentiel pour les produits avec ses conceptions atteigne 246,6 milliards de dollars d’ici 2025, contre 202,5 ​​milliards de dollars l’année dernière. Cela ne représente qu’une croissance annuelle de 6,8 %, donc le chemin d’Arm vers une plus grande prospérité doit passer par des gains de parts de marché et une amélioration de l’économie.

« Nous prévoyons que le coût et la complexité de la conception des puces continueront d’augmenter et que nous serons en mesure de contribuer à une plus grande proportion de la technologie incluse dans chaque puce, ce qui aura pour résultat que nos redevances représenteront une plus grande proportion de la valeur totale de chaque puce », le prospectus dit.

Matt Oguz, partenaire fondateur de Venture Science, a déclaré que sa société d’investissement avait manifesté son intérêt pour l’introduction en bourse mais n’avait pas reçu d’allocation. Il a déclaré que l’argument optimiste pour Arm est qu’elle a été capable de maintenir de fortes marges bénéficiaires même avec une légère baisse des revenus, et qu’il s’agit d’une « entreprise unique » compte tenu de l’omniprésence de sa technologie dans de nombreux produits clés.

Pour l’exercice 2023, la marge brute d’Arm – le pourcentage de profit restant après prise en compte des coûts des biens vendus – était de 96 %, car l’entreprise tire une grande partie de son argent des redevances et ne livre pas de matériel. La marge brute de Nvidia au dernier trimestre était de 70 %, après avoir grimpé en flèche par rapport à moins de 44 % un an plus tôt. Intel et DMLA a enregistré des marges brutes de 36% et 46%respectivement.

La marge opérationnelle d’Arm était de 25 % au cours du dernier trimestre, car l’entreprise a pu rester rentable même si une grande partie de l’industrie des puces a perdu de l’argent en partie à cause d’une surabondance de stocks post-Covid.

« Ce n’est pas une société de matières premières », a déclaré Oguz. « Quand on combine toutes ces choses, il n’est pas si simple de calculer un multiple » sur les bénéfices futurs, a-t-il déclaré.

— Kif Leswing de CNBC a contribué à ce rapport.

Correction : les revenus d’Arm ont diminué au cours du dernier trimestre. Une version antérieure indiquait mal le nom de l’entreprise.

