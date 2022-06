ARM présente Immortalis-G715, son premier GPU avec prise en charge matérielle du lancer de rayons

Le lancer de rayons est un argument de vente majeur pour les dernières générations de GPU et de consoles de bureau et il a même fait son chemin sur les mobiles. ARM se lance dans l’action avec une nouvelle gamme de GPU, Immortalis. Le Mali ne va pas disparaître, en fait, il existe deux nouveaux designs à utiliser dans les smartphones haut de gamme et milieu de gamme.

Immortalis-G715 est le premier GPU d’ARM à disposer d’une accélération matérielle pour le lancer de rayons. Le G710 de l’année dernière pouvait le faire en logiciel, mais le support matériel change littéralement la donne – il n’occupe que 4% de la zone principale du shader, mais améliore les performances de plus de 300%.

Vous trouverez ci-dessous une démo qui montre les améliorations de la qualité des graphismes de jeu que vous pouvez attendre du lancer de rayons (regardez les reflets et les ombres douces). Les premiers chipsets avec Immortalis-G715 sont attendus début 2023.

Il y a aussi un nouveau Mali-G715 GPU ainsi qu’un Mali-G615. La principale différence entre les deux réside dans le nombre de cœurs – 6 ou moins pour G615, 7-9 pour G715 (et 10 ou plus pour Immortalis).

Les trois GPU prennent en charge le Variable Rate Shading (VRS). Il s’agit d’un système qui permet aux développeurs de jeux d’indiquer au GPU où concentrer ses efforts, en rendant les choses en pleine résolution (par exemple, le personnage du joueur) et où il peut prendre des raccourcis (par exemple, l’arrière-plan). Lorsqu’il est fait correctement, le jeu a la même apparence pour le joueur, mais la fréquence d’images peut augmenter jusqu’à 40 %. Bien sûr, cela peut également être utilisé pour réduire considérablement la consommation d’énergie, ce qui est important sur les smartphones alimentés par batterie.

Les trois GPU sont également équipés d’un moteur d’exécution amélioré, qui offrira une amélioration des performances de 15 %, ce qui en fait les GPU ARM les plus rapides à ce jour.

Une instruction très courante est Fused Multiply-Add ou FMA (pensez A*B+C). ARM a réussi à doubler les performances des blocs FMA tout en augmentant leur taille de seulement 27 %. Une nouvelle fonctionnalité est l’instruction Matrix Multiply, qui est essentielle pour la photographie informatique et les améliorations d’image. Les nouveaux GPU offrent le double de performances d’apprentissage automatique par rapport à leurs prédécesseurs.

La société a également apporté d’autres améliorations, notamment en triplant le débit du triangle et en ajoutant la compression à taux fixe ARM (AFRC) pour les textures, ce qui réduit l’utilisation de la bande passante.

ARM travaille en étroite collaboration avec Unity et Epic, qui fabriquent deux des moteurs de jeu les plus populaires sur PC et mobile, pour développer de nouvelles technologies graphiques. Par exemple, ARM et Unity ont développé le Performances adaptatives fonctionnalité, qui permet aux développeurs de définir la fréquence d’images du jeu en fonction des images précédentes et de la température de l’appareil.

Les jeux mobiles représentent désormais 51 % du marché et représentent une énorme activité de 100 milliards de dollars. Et avec la prévalence des smartphones, la plupart des jeux sont joués sur un GPU mobile, il est donc bon de les voir adopter de nouvelles fonctionnalités que les joueurs de bureau et de console apprécient.

Les nouveaux GPU seront associés aux nouveaux processeurs pour les prochains chipsets. MediaTek déjà félicité ARM sur le lancement de son premier GPU avec lancer de rayons matériel et nous n’essayons pas de trop lire les choses, mais nous sommes ravis de ce qui va arriver l’année prochaine.

La source