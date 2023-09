Arm évalue son introduction en bourse à 52 $ par action

Arm, la société de conception de puces qui fournit une technologie de base à des entreprises telles que Pomme et Nvidia a fixé le prix de son introduction en bourse à 52 dollars par action, selon une source proche du dossier.

La capitalisation boursière entièrement diluée d’Arm, qui comprend les unités d’actions restreintes en circulation, est d’environ 55,5 milliards de dollars au prix d’offre de 52 dollars.

Arm cotée au moins 95,5 millions d’actions de dépôt américaines au Nasdaq, et SoftBank, son propriétaire actuel, contrôlera environ 90 % des actions en circulation de la société.

Le prix de l’offre est supérieur à la fourchette de prix attendue par Arm, comprise entre 47 $ et 51 $. La société sera négociée sous le symbole « ARM ».

Arm a déclaré dans son prospectus que les revenus de son exercice clos en mars avaient diminué de moins de 1 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2,68 milliards de dollars. Arm a déclaré un bénéfice net de 524 millions de dollars, en baisse de 22 % par rapport à 2022.

Arm surfe sur la vague d’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle pour lever des capitaux auprès des investisseurs. Cela pourrait ouvrir le marché des introductions en bourse dans le secteur technologique après une pause de près de deux ans. Il s’agira de la plus grande introduction en bourse technologique de l’année.

Bon nombre des clients les plus importants d’Arm, notamment Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel, Cadence, Synopsis, Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, achèteront des actions dans le cadre de l’offre. Sa technologie est utilisée dans 99 % des processeurs mobiles dans le monde.

L’architecture d’Arm décrit le fonctionnement d’un processeur central à son niveau le plus élémentaire, comme la façon de faire des calculs ou d’accéder à la mémoire de l’ordinateur. Elle a été fondée en 1990 pour fabriquer des puces pour les appareils équipés de batteries, et a pris son essor lorsqu’elle a commencé à être largement utilisée dans les puces pour smartphones. Le jeu d’instructions d’Arm utilise moins d’énergie que l’architecture x86 utilisée dans les puces PC et serveurs d’Intel et AMD.