ARM dévoile le Cortex-X4, son processeur le plus rapide à ce jour, les Cortex-A720 et A520 et les GPU de 5e génération le rejoignent

Les configurations de processeur big.LITTLE d’ARM existent depuis des années et la pratique standard jusqu’à présent a été d’avoir autant – ou plus – de petits cœurs qu’il y a de gros cœurs. Cela est en train de changer avec l’introduction des nouvelles conceptions d’ARM.

Le Cortex-X4 haute puissance, le Cortex-A720 moyen et le petit Cortex-A520 ont été dévoilés aujourd’hui et fonctionneront en tandem pour équilibrer performances et efficacité. ARM a également présenté le DSU-120, qui pilote le système d’unité partagée DynamIQ qui permet à différents cœurs de processeur de fonctionner ensemble.









Avec le DSU-120, les fabricants de chipsets peuvent créer des conceptions avec jusqu’à 14 cœurs de processeur

Les chipsets haut de gamme actuels ont des configurations 1+3+4 ou 1+4+3. Alors que DSU-120 pour les processeurs jusqu’à 14 cœurs, les smartphones s’en tiendront probablement à 8 au total. Cependant, la configuration standard passera probablement à 1+5+2.

Le nouveau Cortex-X4 assumera de lourdes tâches à un seul thread, il promet des performances 15% supérieures à celles du X3 à puissance égale (qui lui-même est allé 25% plus vite que le X2). À performances égales, le X4 peut offrir une réduction massive de 40 % de la consommation d’énergie. Mais le X4 est conçu pour la vitesse, en fait, c’est le cœur de processeur le plus rapide jamais conçu par ARM et il devrait atteindre des vitesses d’horloge de 3,4 GHz.

Le Cortex-A720 est optimisé pour une efficacité encore plus grande que les cœurs A700 qui l’ont précédé. Il est 20 % plus efficace que l’A715, lui-même 20 % plus efficace que l’A710. Avec cinq cœurs A720, ils feront une grande partie du travail lourd pour les charges de travail multithread et le feront efficacement.

Enfin, le Cortex-A520 est toujours un noyau en ordre. Il est conçu pour que deux cœurs puissent partager des unités d’exécution afin de prendre le moins de place possible sur le silicium. L’autre objectif de conception était de siroter de l’énergie et l’A520 est 22% plus efficace que l’A510. Sur les chipsets haut de gamme, ceux-ci se concentreront probablement sur les tâches en arrière-plan.









Le Cortex-A720 est optimisé pour l’efficacité

Un nouveau chipset avec des cœurs X4, A720 et A520 dans une configuration 1 + 5 + 2 offrira une augmentation de 27% sur le test multithread de Geekbench 6 par rapport à un processeur actuel 1 + 3 + 4 X3, A716, A510 lors de l’exécution au même fréquence avec la même quantité de cache (c’est-à-dire avant que les avantages de nœud d’une nouvelle puce ne soient pris en compte).

Notez qu’aucun de ces cœurs ne prend en charge l’ancien jeu d’instructions ARM 32 bits – les logiciels exécutés sur ceux-ci seront optimisés pour ARMv9. Toutes les entreprises qui ont encore besoin de prendre en charge 32 bits peuvent utiliser le noyau Cortex-A710.

ARM a également dévoilé le GPU Immortalis de deuxième génération, le G720, pour les appareils phares. Pour les puces haut de gamme et milieu de gamme, il existe les nouveaux Mali-G720 et Mali-G620. Les trois GPU lancent une nouvelle architecture, connue simplement sous le nom de « 5e génération ».

Le changement majeur de cette génération est le pipeline Deferred Vertex Shading. Ce changement réduit la charge sur la mémoire avec une réduction de 33 % de la bande passante dans Impact Genshin26% sur Fortnite et 41% sur Ruines elfiquesune démo d’Epic Games conçue pour présenter l’Unreal Engine.

La charge réduite sur la mémoire réduit également la consommation d’énergie et la chaleur, le jeu peut être repris par le GPU. Dans l’ensemble, l’architecture de 5e génération peut offrir des performances de pointe supérieures de 15 % et des performances par watt supérieures de 15 % en moyenne.

L’Immortalis-G720 améliore la prise en charge du lancer de rayons. ARM travaille en collaboration avec Tencent Games et MediaTek pour développer Smart Global Illumination (SmartGI) en tant que norme de l’industrie.

Les GPU Immortalis-G720 comprendront jusqu’à 10 cœurs, le Mali-G720 peut être configuré avec entre 6 et 9 cœurs, le Mali-G620 ira jusqu’à 5 cœurs, selon ce que le concepteur du chipset a prévu.

Les nouvelles conceptions de CPU et de GPU d’ARM devraient arriver plus tard cette année et au début de 2024. Fait intéressant, le communiqué de presse contient des citations de TSMC et de Samsung, mais aussi d’Intel Foundry Services, qui a déclaré que « la combinaison de la technologie de pointe Intel 18A avec la technologie d’ARM le cœur de processeur le plus récent et le plus puissant, le Cortex-X4, créera des opportunités pour les entreprises qui cherchent à concevoir la prochaine génération de SoC mobiles innovants. Un troisième acteur dans le domaine de la fonderie peut faire avancer l’innovation et faire baisser les prix.

Source 1 | Source 2 | Source 3