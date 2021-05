ARM dévoile Cortex-X2, A710, A510, de nouveaux GPU Mali alors qu’il se prépare à passer uniquement à 64 bits

ARMv8 existe depuis des années, c’est la première version 64 bits de l’architecture ARM. Il est maintenant temps de passer à ARMv9. Non, cela ne passe pas à 128 bits, mais cela met fin aux conceptions 32 bits. ARM prévoit de passer au 64 bits uniquement d’ici 2023 et travaille avec ses partenaires pour s’assurer que l’écosystème logiciel est prêt à dire adieu aux applications 32 bits (un processus qui, selon ARM, sera achevé d’ici la fin de cette année). .

Peu importe, ARM a dévoilé de nouvelles conceptions de CPU et de GPU qui seront présentées dans les futurs chipsets, ainsi que de nouveaux matériels de support pour les lier tous ensemble dans des configurations variées qui seront utilisées dans tout, des ordinateurs portables, en passant par les téléphones, les téléviseurs intelligents et autres appareils multimédias. Il existe des designs haut de gamme passionnants, mais ce sont les éléments d’entrée de gamme qui pourraient changer la donne.

Cœurs de processeur Cortex-X2, A710, A510

Le Cortex-X2 est la deuxième génération de la nouvelle génération de cœurs ARM hautes performances, il promet une augmentation de vitesse de 16% par rapport à un cœur X1 construit sur le même nœud et fonctionnant sur la même fréquence.

Cependant, ces nouvelles conceptions devraient être sur le marché l’année prochaine, il est donc plus que probable qu’elles seront fabriquées sur des nœuds mis à niveau par rapport aux conceptions 2021. ARM a optimisé les performances de pointe du X2 et a doublé ses performances d’apprentissage automatique (ML). Selon ARM, les performances de pointe à un seul thread du X2 sont 40% supérieures à celles d’un processeur d’ordinateur portable 2020 – un Intel i5-1135G7 de 15 W.

De plus, le nouveau DSU-110 («DynamIQ Shared Unit») permet d’utiliser jusqu’à 8 cœurs Cortex-X2 dans des conceptions hautes performances (c’est davantage pour un ordinateur portable / de bureau et même un serveur, pas pour des téléphones). Le cache système L3 est doublé à 8 Mo et ARM a travaillé dur pour réduire la latence d’accès aux données.

Les gros noyaux de la série A ont également un nouveau design, cependant, avec le noyau X haute performance autour d’eux, ils sont passés à une position plus intermédiaire. Ainsi, le nouveau Cortex-A710 n’est que 10% plus rapide qu’un A78 (sur le même nœud et la même fréquence), mais l’efficacité énergétique a augmenté de 30% (et, encore une fois, la vitesse d’apprentissage automatique a doublé).

Cela vend l’A710 un peu court. ARM prédit que pour les charges de travail de jeu, un chipset doté d’un processeur A710 et d’un GPU Mali-G710 verra une augmentation de 33% des performances du processeur, 20% des performances du GPU et sera 15% plus efficace par rapport à une conception A78 / G78 actuelle. C’est une assez grosse amélioration générationnelle.

Pour la première fois depuis 2017, ARM a également conçu un nouveau petit noyau – le Cortex-A510 est peut-être la partie la plus excitante de l’annonce d’aujourd’hui. Il est 35% plus rapide que l’ancien A55, 20% plus économe en énergie et avec 3x les capacités d’apprentissage automatique. Selon ARM, l’A510 est proche des gros cœurs A plus anciens en termes de performances. Ce sera une énorme amélioration pour les téléphones d’entrée de gamme et même de milieu de gamme.

La façon dont ARM a réalisé cela est également intéressante – avec la nouvelle conception, deux cœurs A510 partagent en fait des bits de matériel pour les rendre physiquement plus petits (et donc moins chers à fabriquer). Une idée de conception similaire n’a pas fonctionné très bien pour AMD, mais ARM a trouvé un moyen de la faire fonctionner (au moins pour les besoins d’un cœur à haute efficacité).

ARMv9 se concentre sur la sécurité et la capacité de traiter de grandes quantités de données. L’extension de balisage de mémoire facilitera la détection et empêchera les fuites de mémoire et autres problèmes de mémoire qui nuisent aux performances et constituent une menace pour la sécurité.

GPU Mali-G710, G610, G510 et G310

Saviez-vous que le Mali est le GPU n ° 1 en termes d’expéditions? Plus d’un milliard de GPU au Mali ont été livrés en 2020. Ils alimentent environ la moitié des smartphones et environ 80% des téléviseurs intelligents. Et aujourd’hui, ARM propose la plus large gamme de conceptions de GPU qui conviendront à tous les équipements du marché.

Le nouveau Mali-G710 se trouve au sommet. Il est 20% plus rapide, 20% plus économe en énergie que les conceptions plus anciennes et augmente de 35% les tâches de ML. Le G710 sera présenté dans les futurs produits phares des smartphones mais aussi dans les Chromebooks. L’augmentation de la vitesse ML sera utile pour de nouvelles améliorations d’image améliorées et pour l’activation de nouveaux modes vidéo.

En dessous se trouve le Mali-G610, basé sur le G710, bien qu’il cible un prix inférieur et puisse être utilisé dans les téléphones haut de gamme.

Le Mali-G510 est deux fois plus rapide et 22% plus économe en énergie que les modèles plus anciens (les performances ML sont également doublées). Cela deviendra un pilier des téléphones de milieu de gamme, des téléviseurs intelligents et des décodeurs.

Le Mali-G310 est la deuxième partie la plus excitante de l’annonce d’aujourd’hui après l’A510. Ces deux vont vraiment changer l’expérience du bas de gamme. Il promet une augmentation de 4,5 fois des performances de Vulkan, les unités de texture sont 6 fois plus rapides, les performances de rendu de l’interface utilisateur Android sont doublées.