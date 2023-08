Arm dépose F-1 pour l’introduction en bourse du Nasdaq, alors que SoftBank vend des actions dans le concepteur de puces

Arm, le concepteur de puces appartenant au japonais SoftBank, déposé pour une cotation au Nasdaq lundi, se positionnant pour entrer en bourse pendant une période historiquement lente pour les introductions en bourse technologiques.

La société souhaite négocier sous le symbole boursier « ARM ».

Arm a déclaré un bénéfice net de 524 millions de dollars sur 2,68 milliards de dollars de revenus au cours de son exercice 2023, qui s’est terminé en mars, selon le dossier. Le chiffre d’affaires d’Arm en 2023 était légèrement inférieur aux ventes de la société en 2022 de 2,7 milliards de dollars.

La société basée au Royaume-Uni a déposé une demande confidentielle d’inscription aux États-Unis plus tôt cette année après avoir annoncé précédemment qu’elle serait rendue publique aux États-Unis par rapport au Royaume-Uni, portant un coup dur à la Bourse de Londres.

Arm est l’une des plus importantes sociétés de puces. Il vend des licences pour un jeu d’instructions au cœur de presque toutes les puces mobiles, et de plus en plus, des puces PC et serveur également. Ces dernières années, elle s’est efforcée de vendre des conceptions de puces plus complètes, ce qui est plus lucratif.

Les puces ARM sont fabriquées par des sociétés telles qu’Amazon, Alphabet, AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm et Samsung, selon le dossier. Sa technologie est également présente dans les puces d’Apple pour iPhone. Arm a déclaré que sa technologie était incluse dans plus de 30 milliards de puces expédiées au cours de son exercice 2023. Arm prélève généralement des frais sur chaque puce expédiée à l’aide de sa technologie.

SoftBank cherchait à l’origine à vendre Arm to Chip Giant Nvidia , mais l’accord a fait face à un refus majeur de la part des régulateurs, qui ont soulevé des inquiétudes concernant la concurrence et la sécurité nationale. SoftBank a privatisé Arm en 2016 dans le cadre d’un accord évalué à 32 milliards de dollars.

Arm n’a pas fourni de cours prévisionnel de l’action, il n’est donc pas encore possible d’estimer sa valorisation.