(ARM) commence à négocier sur le Nasdaq, gagnant pour SoftBank

Le PDG d’Arm, René Haas, et les dirigeants applaudissent, alors que Arm, société de conception de puces de Softbank, organise une introduction en bourse (IPO) sur le site du marché Nasdaq à New York, aux États-Unis, le 14 septembre 2023.

Arm Holdings, la société de conception de puces contrôlée par SoftBank a bondi de plus de 16 % lors des échanges intrajournaliers jeudi après avoir vendu des actions à 51 $ pièce lors de son introduction en bourse.

À l’ouverture, Arm était évalué à près de 60 milliards de dollars. La société, cotée sous le symbole « ARM », a vendu environ 95,5 millions d’actions. SoftBank, qui a privatisé la société en 2016, contrôle environ 90 % des actions en circulation.

Mercredi, Arm a évalué les actions à l’extrémité supérieure de sa fourchette attendue. Jeudi, le titre s’est négocié pour la première fois à 56,10 $.

Il s’agit d’une prime considérable pour le fabricant britannique de puces. Avec une valorisation de 60 milliards de dollars, le multiple cours/bénéfice d’Arm serait supérieur à 110 sur la base des bénéfices de l’exercice le plus récent. C’est comparable à la valorisation de Nvidia, qui s’échange à 108 fois les bénéfices, mais sans les prévisions de croissance de 170 % de Nvidia pour le trimestre en cours.

Le directeur financier d’Arm, Jason Child, a déclaré à CNBC dans une interview que la société se concentrait sur la croissance des redevances et fournissait à ses clients des produits plus coûteux et plus efficaces.