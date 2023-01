Arlo envoie un avis de fin de vie aux propriétaires d’appareils photo professionnels de la 3e génération

Les caméras Arlo Gen 3 et Pro cesseront d’être prises en charge le 1er avril, selon un e-mail envoyé dimanche aux propriétaires, repéré pour la première fois par 9to5Google. Les autres caméras, y compris les Arlo Pro 2 et Q, cesseront d’être prises en charge le 1er janvier 2024.

Arlo fabrique systèmes de sécurité sans fil pour la maison depuis 2014, et l’e-mail montre que la société a lancé son processus de fin de vie pour certaines de ses caméras les plus anciennes. La caméra de génération 3 est sortie pour la première fois en 2014 et a cessé d’être fabriquée en 2018, tandis que la caméra Pro est sortie en 2016 et a cessé sa production en 2018. Ces deux caméras cesseront de recevoir des mises à jour, des notifications par e-mail et l’accès au stockage en nuage pendant 7 jours en avril. 1.

Les appareils Arlo’s Baby, Q, Q+, Pro 2, Lights et Doorbell – tous qui ont cessé d’être fabriqués en 2018 et 2019 – ne recevront plus de support le 1er janvier 2024.