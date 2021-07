Arlington, Virginie, n° 1 ; Oklahoma City dernier

Les Américains ont été exclus des gymnases et autres lieux d’exercice en salle pendant une grande partie de l’année dernière alors que COVID-19 faisait rage et que les dirigeants bloquaient les rassemblements de groupe.

Le classement annuel des villes américaines les plus en forme publié mardi montre que les options des Américains pour rester en forme pendant la pandémie dépendent de la géographie. Ceux qui vivaient dans des communautés avec des quartiers piétonniers, des sentiers et des pistes cyclables avaient plus de moyens de rester actifs et d’éviter l’hypertension artérielle, l’obésité ou les maladies cardiaques.

L’American College of Sports Medicine et la Fondation Anthem publient l’American Fitness Index annuel classant les 100 villes les plus peuplées du pays selon 34 variables de comportements de santé personnels, de résultats et d’indicateurs communautaires tels que la qualité de l’air et la possibilité de marcher. Le rapport vise à évaluer les forces et les ressources d’une communauté pour favoriser un mode de vie sain et les obstacles qui empêchent les gens de rester en forme.

Les communautés avec des espaces sûrs et ouverts où les gens pouvaient faire de l’exercice, marcher, faire du vélo ou jouer au ballon s’en sortaient mieux et restaient actives pendant la pandémie, a déclaré Stella L. Volpe, qui préside le conseil consultatif de l’American Fitness Index.

« Même pendant le verrouillage, lorsque les gens se sentaient en sécurité ou pouvaient le faire, l’activité physique a un peu augmenté », a déclaré Volpe. «Les gens sortaient et marchaient avec leur famille et étaient en sécurité avec la distance.»

Arlington, en Virginie, où près de 86 % des adultes ont déclaré avoir fait de l’exercice au cours du mois dernier, a été nommée ville la plus en forme d’Amérique pour la quatrième année consécutive, suivie de Minneapolis ; Seattle ; Denver; et Madison, Wisconsin.

La condition physique d’Oklahoma City s’est classée au dernier rang des 100 villes les plus peuplées du pays. Également en bas 5 : Tulsa ; Nord de Las Vegas ; Indianapolis ; et Wichita, Kansas.

Le rapport a révélé que la plupart des Américains ne respectaient pas les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention de 150 minutes d’activité aérobie modérée ou de 75 minutes d’activité aérobie vigoureuse, ainsi que de renforcement musculaire deux fois par semaine.

Moins d’un adulte sur quatre a déclaré avoir fait de l’exercice au cours du dernier mois. Environ 1 adulte sur 3 dans les plus grandes villes est obèse et 14% fument, selon le rapport.

Cleveland se classe dernier pour la qualité du sommeil ; Saint-Louis a l’insécurité alimentaire la plus élevée

Le classement de la condition physique, publié depuis 14 ans, comprenait deux nouvelles mesures cette année – la qualité du sommeil et l’insécurité alimentaire, deux facteurs de stress pour les familles et les individus pendant la pandémie.

Volpe a déclaré que le rapport mettait en évidence le sommeil comme l’un des quatre comportements de santé personnels pour prévenir les maladies chroniques. D’autres maintiennent un poids santé, font de l’exercice régulièrement et ne fument pas. Le rapport a répertorié la consommation d’alcool comme un autre comportement de santé personnel, mais il n’a pas été inclus dans le classement général de la communauté.

Plus d’un tiers des Américains dans les 100 plus grandes villes ne dormaient pas suffisamment sept heures ou plus par jour.

Environ 78% des résidents avaient un sommeil quotidien adéquat à Lubbock, donnant à la ville du Texas le score le plus élevé sur la mesure de la qualité du sommeil. Cleveland s’est classé dernier en matière de sommeil, avec seulement 53% des résidents dormant suffisamment, selon le rapport.

De nombreux Américains ont eu du mal à dormir pendant la pandémie alors que les familles s’adaptaient au travail et à l’école à la maison. Le manque de sommeil est lié à des effets néfastes sur la santé tels qu’un métabolisme plus lent, une mauvaise santé cardiaque, l’obésité et le cancer ainsi qu’un manque de productivité et de concentration, a déclaré Lauren Hale, présidente de la National Sleep Foundation.

« Si vous avez un stress aigu comme la pandémie qui perturbe tout dans votre vie, il est susceptible d’avoir un effet négatif sur votre sommeil », a déclaré Hale, professeur de santé publique à l’Université Stony Brook.

Mais Hale a déclaré que de nombreux Américains qui travaillaient à distance dormaient un peu plus parce qu’ils évitaient les longs trajets quotidiens et passaient moins de temps aux routines matinales. Pour ces Américains, la pandémie a été reposante.

« Les gens vont se coucher plus tard, se réveillent plus tard, mais en général dorment plus », a déclaré Hale. Mais « un sous-ensemble de la population a connu une augmentation des symptômes d’insomnie en raison d’une gamme d’anxiété causée par la pandémie ».

Volpe a déclaré que l’insécurité alimentaire est une mesure critique de la santé d’une communauté, car les familles qui ne disposent pas d’une source fiable d’aliments nutritifs sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques. Et avec plus de 50 millions d’Américains confrontés à l’insécurité alimentaire en 2020 en raison de la pauvreté et de la perte d’emplois, Volpe a déclaré que c’était un défi à l’échelle nationale.

Les personnes qui vivent dans les communautés les plus pauvres n’ont peut-être pas d’épicier à proximité et doivent compter sur des magasins de proximité qui ne stockent pas de fruits et légumes frais, a déclaré Volpe.

Saint-Louis s’est classée comme la ville où l’insécurité alimentaire est la plus élevée, avec 18,2 % des résidents préoccupés par l’accès à des aliments nutritifs. La Nouvelle-Orléans et Baltimore avaient des taux d’insécurité alimentaire légèrement inférieurs.

Meredith Knopp, présidente et chef de la direction de la St. Louis Area Foodbank, a déclaré que son organisation se coordonne avec des dizaines de partenaires communautaires pour distribuer des millions de repas gratuits à ceux qui en ont besoin.

Knopp a déclaré que jusqu’à 70% des personnes que son organisation a servies l’année dernière cherchaient de l’aide pour la première fois. La plupart sont retournés au travail et moins demandent de l’aide maintenant, mais Knopp a déclaré que l’aide communautaire est toujours vitale. Elle a dit qu’il a fallu une décennie pour que l’appétit de la communauté pour l’aide alimentaire diminue après la Grande Récession.

« Nous travaillons très dur pour nous assurer qu’il ne faut pas 10 ans pour que les gens se remettent sur pied », a déclaré Knopp.

Ken Alltucker est sur Twitter en tant que @kalltucker ou peut être envoyé par courrier électronique à alltuck@usatoday.com