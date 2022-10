Arlequins 19 – 27 Leicester

Le flanker de Leicester Tommy Refell a marqué deux fois lors de sa victoire aux Harlequins lors de la Premiership de dimanche

Le flanker de Leicester, Tommy Refell, a lancé un rappel opportun à l’entraîneur-chef du Pays de Galles, Wayne Pivac, en marquant deux essais lors de la confortable victoire 27-19 de son équipe contre les Harlequins au Stoop.

Avec l’annonce de l’équipe pour les internationaux d’automne mardi, un affichage tout en action de Reffel doit sûrement avoir garanti son inclusion.

Refell et ses coéquipiers ont produit un superbe effort défensif pour garder Quins sous contrôle jusqu’aux 10 dernières minutes et remettre la saison des champions en titre sur les rails après des défaites successives contre Sale et les Saracens.

Julian Montoya et Anthony Watson ont également marqué des essais pour Leicester, Freddie Burns ajoutant un penalty et deux conversions.

Cadan Murley a marqué deux essais et Danny Care a également croisé pour Quins, avec Marcus Smith donnant deux conversions.

Joe Marler a mené les Harlequins lors de sa 250e apparition en club, mais son équipe a rapidement pris du retard sur un essai à la huitième minute.

Leicester a choisi plus d’options offensives plutôt que de frapper un penalty simple et a été récompensé lorsque Reffel a mis fin à une période de pression.

Burns a raté la conversion de la ligne de touche puis une tentative de pénalité de 45 mètres, mais les Tigers ont tout de même dominé le premier quart et mené 5-0 à la fin.

Leicester a subi un coup dur lorsque Chris Ashton a été contraint de quitter le terrain, après avoir terminé deuxième alors qu’il tentait de faire tomber le puissant arrière latéral Tyrone Green de Quins.

Quelques rafales de Green ont poussé son équipe à l’action et ils semblaient avoir égalisé lorsque Luke Northmore s’est écrasé dans la défense des visiteurs, mais les rediffusions de TMO ont montré que le centre avait perdu possession au cours du processus d’atterrissage.

Les Harlequins ont dû payer pour leur prolificité lorsque leurs adversaires ont rompu la défense pour créer un essai pour Montoya avec une conversion de Burns donnant aux Tigers un avantage d’intervalle de 12-0.

La victoire à l’extérieur de Quins, avec un point de bonus, a été une victoire décisive pour Leicester

Moins d’une minute après le redémarrage, le centre de Leicester Harry Potter a divisé la défense avec la meilleure pause du match, mais la défense désespérée de l’équipe locale a gardé sa ligne intacte.

Après 53 minutes, les Tigers ont marqué un troisième essai décisif lors d’une passe soignée du remplaçant Jack van Poortvliet et Burns a vu Reffel plonger dans le coin pour son deuxième.

Les malheurs de Quins ont continué lorsque leur meilleur joueur, Green, a été aidé sur le terrain avec une blessure à la jambe.

Il leur a fallu jusqu’à la 69e minute pour s’inscrire sur la feuille de match lorsque Smith et Tommy Allan ont créé un rodage pour Murley, mais il ne devait pas y avoir de retour de marque avec un penalty de Burns et un essai d’interception de Watson scellant la victoire.

Il était encore temps pour Quins d’avoir le dernier mot lorsque Murley et Care se sont précipités pour des essais passionnants dans les trois dernières minutes, mais ce n’était toujours pas suffisant pour obtenir un point de bonus.