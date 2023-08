Arleen Sorkin, premier acteur d’Harley Quinn, est décédée à 67 ans

Arleen Sorkin, l’acteur qui a pour la première fois interprété le pilier de Batman Harley Quinnest décédé à l’âge de 67 ans.

Spoilers de la semaine | 17 juin

Des informations faisant état de son décès ont circulé sur les réseaux sociaux à la suite d’un tweet du doubleur. Neil Kaplanet ont ensuite été corroborés par le journaliste hollywoodien. Des sources interrogées par le média révèlent qu’elle est décédée le jeudi 24 août et qu’elle n’a pas pu agir ces dernières années en raison de problèmes de santé.

Né le 14 octobre 1955, Sorkin s’est fait connaître dans les années 80 dans le rôle de Calliope Jones dans Jours de nos vies. Paul Dini, un créateur clé sur Batman : la série animée, était un de ses amis à l’université et a basé le personnage de Harley sur Sorkin, affirmant qu’il avait été inspiré par un Jours épisode où elle jouait un bouffon dans une séquence de rêve. Certains aspects de la vie de Sorkin, tels que son accent de Brooklyn et son fait d’être juif, ont été incorporés à Harley, qui était destiné à être un personnage unique dans l’épisode de 1992 « La faveur du Joker.» Mais la réaction à la performance de Sorkin a été si forte que Harley est devenue un personnage récurrent de la série et elle a finalement été incorporée au canon de DC Comics.

Harley allait avoir sa propre vie et apparaîtrait régulièrement dans d’autres médias de DC, tous deux connectés à B:TAS (tel que Batman Beyond : Le Retour du Joker) et pas. Sorkin a interprété Harley dans une poignée de jeux vidéo, ses derniers rôles étant ceux de 2009. Batman : l’asile d’Arkham et 2011 Univers DC en ligne. Depuis Batman : la ville d’Arkham en 2011, Harley a régulièrement été exprimée par Tara Forte dans l’animation et les jeux vidéo, tandis que Margot Robbie a joué le personnage en live-action.

Sorkin laisse dans le deuil son mari Christopher Lloyd et leurs fils Eli et Owen, et nos pensées vont vers eux en ce moment.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.