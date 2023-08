Arleen Sorkin, la voix d’Harley Quinn, est décédée à 67 ans

Harley Quinn est décédée à l’âge de 67 ans, la nouvelle a été partagée par James Gunn, co-directeur de DC, sur Instagram.

Voix de Harley Quinn, Arleen Sorkin est décédée à l’âge de 67 ans. James Gunn, co-responsable de DC, s’est rendu sur Instagram et a partagé cette nouvelle avec tout le monde avec un message dédié à la mémoire de Sorkin.

Gunn a écrit : « Repose en paix, Arleen Sorkin, la voix originale incroyablement talentueuse de Harley Quinn, qui a contribué à créer le personnage que beaucoup d’entre nous aiment. Amour à sa famille et à ses amis.

Regarde:





Les fans ont réagi à la nouvelle, l’un d’eux a déclaré : « J’espère qu’elle rendra visite à Kevin Conroy au paradis, repose en paix et merci pour Harley. » La deuxième personne a déclaré : « Bon sang, les hits continuent d’arriver. Pee Wee. Bob Barker. Harley Quinn. Terry Funk. Mon enfance s’efface. Merci à tous pour ces souvenirs incroyables. Le troisième a déclaré : « Je me remets encore de la perte de Kevin. Êtes-vous sérieux. »

Le quatrième a déclaré : « Tellement emblématique, donnant vie à un personnage qui a finalement eu un grand impact sur la communauté LGBTQ+. Reposez en paix. » Le cinquième a déclaré : « Elle était la voix parfaite pour Harley. Je me souviens d’elle dans le rôle de Calliope dans Days of Our Lives, lorsque ma mère me laissait regarder avec elle quand j’étais enfant.

Récemment, Kevin Conroy, le doubleur prolifique dont la grave prestation dans Batman : la série animée était pour de nombreux fans de Batman le son définitif du Caped Crusader, est décédé à 66 ans. Selon le rapport de PTI, « Conroy est décédé après une bataille contre le cancer. « , a annoncé vendredi le producteur de la série Warner Bros.

Conroy était la voix de Batman dans la série animée acclamée qui s’est déroulée de 1992 à 1996, agissant souvent aux côtés du Joker de Mark Hamill. Conroy a continué en tant que voix animée presque exclusive de Batman, comprenant une quinzaine de films, 400 épisodes de télévision et deux douzaines de jeux vidéo, dont les franchises Batman : Arkham et Injustice. Au cours des huit décennies d’histoire de Batman, personne n’a davantage joué le rôle du Chevalier Noir. Depuis plusieurs générations, il est le Batman définitif, Hamill dans un communiqué. « C’était l’un de ces scénarios parfaits où ils avaient trouvé exactement la bonne personne pour le bon rôle, et le monde s’en portait meilleur. » Il sera toujours mon Batman, a déclaré Hamill.