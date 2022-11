Arkle Challenge Trophy Trial: Banbridge en remporte un autre pour l’Irlande à Cheltenham | Nouvelles de la course

Banbridge a une fois de plus montré son goût pour Cheltenham avec une performance élégante dans le podcast From The Horses Mouth Arkle Challenge Trophy Trial Novices ‘Chase.

Entraîné par Joseph O’Brien, l’enfant de six ans a remporté le Festival en mars, mais cela s’est produit dans le Martin Pipe Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle et il courait en compagnie de deuxième année par-dessus les clôtures à cette occasion.

Il a toujours été aux mains de JJ Slevin, dans une course qui s’est déroulée sur un bon rythme imposé par Sole Pretender. L’Oscar de Tommy a suivi les leaders alors qu’un par un le peloton s’éclaircissait, y compris Pentland Hills qui s’est laissé tomber docilement.

Cobblers Dream (face cachée) se bat avec Banbridge pour la dernière fois dans le Martin Pipe au Cheltenham Festival





Glory And Fortune avait encore une chance de courir jusqu’à l’avant-dernier mais est malheureusement tombé, ce qui a laissé l’Oscar de Tommy comme le seul danger, même s’il était au mieux éloigné alors que Banbridge remontait la colline pour gagner par six longueurs et justifier le favoritisme 11-8. .

Betfair a réduit le vainqueur à 16-1 sur 20 pour l’Arkle en mars et passe à 10-1 sur 14 pour le Turners Novices ‘Chase.

O’Brien a déclaré: “JJ lui a fait une belle chevauchée et ce fut une performance impressionnante. Les adversaires britanniques avaient des notes élevées et l’autre cheval irlandais (Sole Pretender) est également bon, nous savions donc que c’était une course chaude. Nous sommes venus ici évidemment pour un peu de beau terrain, mais aussi pour voir comment il gérerait la chute à deux milles.

“Son saut avait l’air bien et était bien capable de le garder dans la course. Je pense qu’il a fait un pas en haut, peut-être que c’était le dernier dans le dos et mon cœur était dans ma bouche un peu en le regardant, mais il a rattrapé quelques longueurs à la clôture, ce que j’ai trouvé impressionnant.

“Ce n’est que sa deuxième course sur les clôtures, mais il semble l’avoir bien pris et c’est un cheval excitant pour l’avenir, c’est certain.

“Tous les chemins mènent à mars – c’est indéniable – mais il y a beaucoup d’eau à passer sous les ponts avant cela.

“Nous n’étions pas sûrs de revenir en voyage et il n’y a qu’une seule façon de le savoir. Nous savions qu’il était un sauteur assez habile et nous pensions que cela allait, espérons-le, le garder dans la course.

“C’était une décision discutée avec Ronnie (Bartlett, propriétaire) plus tôt dans la semaine, car il avait une option à Cork le week-end dernier sur deux ans et demi, mais le terrain était lourd et nous sommes évidemment entrés ici et Ronnie a décidé que c’était peut-être le bonne course pour lui, parce que nous obtenions un bon terrain et qu’il était manifestement en forme et que j’étais tout à fait d’accord.

“Je pense que nous pouvons être flexibles (par trajet) et le faire course par course, mais c’est très agréable de savoir qu’il peut bien performer à deux milles.”

“Nous sommes absolument satisfaits à 100% et il a bien gravi la pente. C’est une piste sur laquelle il est utile d’avoir du cap et nous le savions depuis sa campagne novice en haies et ce n’est pas une mauvaise piste à gérer. “

Bartlett a déclaré: “Cela avait l’air spécial, n’est-ce pas? Je suis très heureux. C’est tout simplement génial pour la façon dont cela s’est avéré. Il était un peu effrayant – un peu flamboyant – mais effrayant dans le bon sens. Nous ne sommes pas se plaindre.

“Laissez le cheval voir comment le cheval sort de la course. Cela maintient le rêve en vie. Cela nous évite les ennuis.”