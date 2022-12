Arkells et la défunte journaliste de la CBC Barbara Frum parmi les 2022 intronisés à l’Allée des célébrités canadiennes

Le groupe canadien Arkells et la défunte journaliste de la CBC, Barbara Frum, figurent parmi les intronisés de cette année à l’Allée des célébrités canadiennes.

L’ancien athlète et politicien Lionel Pretoria Conacher, l’artiste primée et intronisée au Temple de la renommée de la musique canadienne Deborah Cox, le réalisateur de vidéoclips Julien Christian Lutz alias Director X et le groupe Juste pour rire étaient également annoncés comme intronisés 2022 cette semaine.

La liste des intronisés comprend également Elle-Hulk et Orphelin noir l’actrice Tatiana Maslany; Heather Reisman, fondatrice, présidente et PDG d’Indigo Inc. ; philanthrope, James Temerty ; et le groupe de rock canadien The Tragically Hip.

L’Allée des célébrités canadiennes est une organisation nationale à but non lucratif qui est passée d’honorer les intronisés avec des étoiles de trottoir gravées dans le quartier des divertissements de Toronto à une série nationale de programmes et de célébrations tout au long de l’année.

Les Arkells – largement considérés comme l’un des groupes live les plus passionnés, exubérants et les plus demandés qui travaillent aujourd’hui – ont reçu le prix Allan Slaight Music Impact Honor. Le groupe a débuté le 1er janvier 2004 à Hamilton, en Ontario.

La célèbre journaliste Barbara Frum est au micro en 1977. Elle est nommée officier de l’Ordre du Canada deux ans plus tard pour ses services aux communications au Canada. (Collection de photos fixes de la SRC)

Barbara Frum était l’une des journalistes les plus respectées et les plus influentes du Canada. Élevée à Niagara Falls, en Ontario, elle a commencé sa carrière en journalisme en tant que rédactrice et commentatrice indépendante pour la radio de la CBC peu après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Toronto.

Elle est décédée en 1992 d’une leucémie chronique. Elle avait 54 ans. Sa carrière a duré des décennies à la CBC, et son héritage se poursuit en tant que voix qui a façonné Comme ça arrive.

“Une personne incroyable”

Le journaliste à la retraite de la CBC, Peter Mansbridge, affirme que l’Allée des célébrités canadiennes est une bonne occasion de célébrer les personnes qui ont fait une différence, y compris Frum, avec qui il a partagé l’heure de Le National et Le journal.

“Nous avons fait beaucoup de grands spectacles ensemble, des mariages royaux au rapatriement de la constitution en 1982”, se souvient-il.

“C’était une professionnelle accomplie, une personne incroyable, non seulement en tant qu’amie mais en tant que journaliste.

“Nous avons tous appris d’elle et je pense que c’est formidable qu’elle soit honorée ce soir. Vous pourriez dire que cela a pris trop de temps pour le faire pour elle, mais je suis vraiment heureux de pouvoir en faire partie. ” Mansbridge ajouté.

Peter Mansbridge, un ancien journaliste de la CBC, dit que l’Allée des célébrités canadiennes est une bonne occasion de célébrer les gens qui ont fait une différence, y compris Frum, avec qui il a partagé l’heure du National et du Journal. (Radio-Canada)

Chaque année, l’Allée des célébrités canadiennes célèbre l’excellence et les réalisations canadiennes dans les domaines des arts et du divertissement; entrepreneuriat et philanthropie; humanitarisme; science, technologie et innovation; et sports et athlétisme.

Le PDG de Walk of Fame, Jeffrey Latimer, a déclaré que leur mission était passée de celle de simplement célébrer des célébrités à celle de célébrer la grandeur, de trouver des moyens de raconter leurs histoires et de déballer leur incroyable voyage pour inspirer les autres.

“Pourquoi Barbara Frum a-t-elle changé le visage de la radiodiffusion, qu’y avait-il derrière cette vie incroyable?” dit Latimer.

“Comment Lionel Conacher a-t-il vraiment gagné dans cinq sports, à quoi ressemblait sa vie? Juste pour rire – ce sont des organisations incroyables, des gens incroyables.”