Arkansas vs Géorgie cotes, prédictions, tendances des paris pour l’épreuve de force du top 10 de la SEC

Le n ° 8 de l’Arkansas se rend au n ° 2 de la Géorgie pour la première confrontation du top 10 SEC de la saison de football universitaire 2021.

Le coup d’envoi est prévu à 12 heures au stade Sanford et le match sera télévisé sur ESPN.

L’Arkansas (4-0) a été la surprise de septembre de la saison de football universitaire. Les Razorbacks ont une puissante attaque précipitée dirigée par le quart-arrière KJ Jefferson, et l’entraîneur de deuxième année Sam Pittman a inculqué une culture gagnante à Fayetteville, Ark., en peu de temps. L’Arkansas est la seule école qui se classe parmi les cinq premières de la SEC en termes d’attaque totale et de défense totale.

Bien sûr, la Géorgie (4-0) s’impose avec une défense qui accorde 5,8 points par match sous la direction de l’entraîneur Kirby Smart. Les Bulldogs font partie de la meilleure équipe du FBS, et JT Daniels continue de mener une attaque efficace à haut score.

La SEC aura d’autres affrontements dans le top 10 cette saison, mais cette fonctionnalité croisée donnera le ton. Voici tout ce que les parieurs doivent savoir sur le match entre les Razorbacks et les Bulldogs :

Cotes Arkansas vs Géorgie

Diffuser: Géorgie -18,5

Géorgie -18,5 Au-dessus/au-dessous : 48,5

48,5 Moneyline : Géorgie -1400, Arkansas +760

Trois tendances à connaître

– La Géorgie a une fiche de 26-3 S/U en tant que favorite à domicile sous Kirby Smart, mais elle a une fiche de 12-17 ATS dans cette séquence. Les Bulldogs ont une fiche de 3-1 contre l’écart cette saison.

– Les Razorbacks ont une fiche de 4-0 contre l’écart cette saison et de 9-3 contre l’écart en tant qu’outsider depuis que Pittman a pris le relais en 2020.

– La Géorgie a remporté huit des 10 dernières rencontres entre les deux écoles, bien que les deux victoires des Razorbacks soient à Athènes, en Géorgie.

Trois choses à surveiller

– KJ Jefferson va longtemps. Jefferson mène le FBS avec 18,5 verges par achèvement, et l’Arkansas a une paire de récepteurs à menace profonde à Treylon Burks (19,6 verges par capture) et Tyson Morris (24,1 verges par capture). Jefferson doit se connecter tôt pour assouplir une défense géorgienne qui n’a permis qu’un seul TD en quatre matchs. Christopher Smith mène la Géorgie avec deux de ses sept interceptions.

– Le rythme de JT Daniels. Daniels se classe deuxième dans le FBS avec un pourcentage d’achèvement de 76,1. Il a trouvé une cible favorite dans l’ailier rapproché Brock Bowers, qui testera la couverture du principal plaqueur de l’Arkansas, Bumper Pool. Daniels a également deux porteurs de ballon qui en moyenne 5,6 verges par course en Zamir White et James Cook. Le coordinateur offensif Todd Monken a guidé une attaque qui s’appuie toujours sur la course en premier. Daniels sera le plus gros test à ce jour pour une défense des Razorbacks qui n’a également permis qu’un seul touché.

– La créativité de Kendal Briles. L’Arkansas compte quatre joueurs offensifs qui effectuent en moyenne cinq tentatives au sol par match. Jefferson et le demi offensif Trelon Smith ont été efficaces, mais Briles doit mélanger Rahiem Sanders et Dominique Johnson. Les Bulldogs se classent sixième dans le FBS avec une défense contre la course qui permet 66,0 verges par match.

Stat qui compte

La Géorgie compte neuf joueurs différents avec au moins un sac. Adam Anderson, Nakobe Dean et Nolan Smith sont les clés de cette furieuse ruée vers les passes. C’est un défi pour Jefferson, qui doit prolonger le jeu sans prendre de sacs aux premier et deuxième essais. Les adversaires de la Géorgie ont un taux de conversion de 28% sur le troisième down, et l’Arkansas ne peut pas se permettre trop de trois-et-outs pour avoir une chance de surprendre.

Prédiction Arkansas vs. Géorgie

Les deux équipes sont restées fidèles au script au premier quart-temps. La Géorgie a dominé en première mi-temps, mais l’Arkansas aussi. Les Razorbacks n’ont pas accordé de point au premier quart cette saison. L’Arkansas menait 7-5 à la mi-temps la saison dernière avant que la Géorgie ne s’envole 37-10. Pittman peut-il en faire un match de quatre quarts? Les Razorbacks garderont le cap en première mi-temps, mais Daniels mènera une paire de TD en seconde mi-temps. Cette défense géorgienne joue à domicile, et quelques revirements font la différence.

Score final: Géorgie 30, Arkansas 13