C’est le premier médicament prouvé pour ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer, ne serait-ce que modestement, mais la plus grande compagnie d’assurance maladie de l’Arkansas ne prévoit pas de couvrir Leqembi.

Les plans de santé couvrant les employés des écoles publiques et publiques non plus.

Dans une lettre adressée à la représentante de l’État Julie Mayberry, R-Hensley, coprésidente du Conseil consultatif de l’État sur la maladie d’Alzheimer et la démence, des représentants de la Croix Bleue de l’Arkansas et de Blue Shield ont déclaré que le comité de politique médicale de l’assureur avait trouvé des preuves insuffisantes que le médicament est efficace et s’inquiétait de ses risques.

La lettre faisait également allusion au coût du médicament IV – 26 500 dollars par an, plus des dizaines de milliers de dollars supplémentaires pour le faire administrer dans une clinique.

“Nous espérons que des médicaments véritablement efficaces et sûrs seront développés dans un avenir proche”, ont déclaré dans la lettre Max Greenwood, vice-président des relations gouvernementales et avec les médias, et le Dr Mike Martin, directeur médical d’entreprise pour l’élaboration des politiques.

S’adressant au conseil consultatif lors de sa réunion du 26 septembre, Jill Johnson, professeur de pratique pharmaceutique à l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales et consultante auprès des régimes des employés de l’État et des écoles publiques, a également cité les effets secondaires potentiels du médicament et le coût. , qui, selon elle, dépassent les avantages.

“Cela a à voir avec ce que ressent le patient, donc même si statistiquement Leqembi a ralenti la progression de la maladie d’Alzheimer, ce n’est pas dans la mesure où les patients pourraient le ressentir”, a déclaré Johnson.

Plus de 99 000 employés, retraités et personnes à charge des écoles publiques et 55 000 employés, retraités et personnes à charge de l’État étaient couverts par ces régimes au 1er août.

Leqembi, de Biogen et du fabricant japonais de médicaments Eisai, est devenu en juillet le premier médicament destiné à ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer à obtenir l’approbation complète et traditionnelle de la Food and Drug Administration américaine, qui en janvier avait accordé une approbation accélérée au médicament.

Citant l’action de la FDA, Medicare, qui couvre la plupart des Américains âgés de 65 ans et plus, a annoncé le 6 juillet, le jour même de l’annonce de la FDA, qu’elle élargirait sa couverture du médicament.

La US Veterans Health Administration couvrira également Leqembi, tout comme le programme Medicaid de l’Arkansas et Centene.

Les plans commerciaux standard de United Healthcare ajouteront une couverture du médicament pour les « membres qui répondent aux critères cliniques » à partir de mercredi, a déclaré la porte-parole de la société, Trasee Carr, dans un courrier électronique.

Dans leur lettre au groupe consultatif sur la maladie d’Alzheimer, les représentants de la Croix Bleue de l’Arkansas ont déclaré que le comité de politique médicale de la société avait constaté que Leqembi et un médicament antérieur, Aduhelm, également de Biogen et Eisai, “avaient peu ou pas de preuves d’efficacité clinique pour ralentir la progression tout en ayant également des effets substantiels”. toxicité chez les personnes atteintes d’une démence légère précoce de la maladie d’Alzheimer, la population qui a le plus besoin d’en bénéficier.

Il décrit également Aduhelm, qui a obtenu une approbation accélérée de la FDA en 2021, comme ayant « un historique mouvementé d’approbation de la FDA aboutissant à une enquête du Congrès sur le processus d’approbation ».

L’assureur couvre 577 283 Arkansans dans des régimes individuels et collectifs entièrement assurés et gère les réclamations des régimes d’employeur couvrant 1 270 186 personnes supplémentaires dans l’État, a déclaré Greenwood.

Elle a déclaré dans une entrevue que les employeurs qui paient les dépenses de santé de leurs employés, la Croix Bleue administrant les réclamations, peuvent toujours choisir de couvrir Leqembi, même si elle n’en connaissait aucun qui envisageait de le faire.

David Cook, directeur des politiques publiques de la section Arkansas de l’Association Alzheimer, a déclaré que son association exhortait les assureurs à envisager de couvrir le médicament.

“Lorsque quelqu’un conteste les données cliniques que nous avons vues, cela a principalement à voir avec le prix du médicament, mais lorsque vous disposez de médicaments de première génération, vous aurez toujours des coûts élevés”, a déclaré Cook.

La FDA a approuvé Leqembi, qui cible une plaque cérébrale associée à la maladie d’Alzheimer, pour les patients souffrant de troubles cognitifs légers ou de démence légère.

Eisai a déclaré qu’un essai portant sur environ 1 800 patients a montré que ceux qui prenaient Leqembi présentaient 27 % de troubles cognitifs en moins sur 18 mois par rapport à ceux qui recevaient un placebo.

Eisai a également signalé que 17 % des patients prenant Leqembi présentaient un gonflement du cerveau et 13 % des hémorragies cérébrales. Les informations de prescription de la FDA contiennent un avertissement concernant ces effets secondaires possibles.

Au-delà du manque de couverture d’assurance, Cook a déclaré qu’être diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer à temps pour commencer le traitement pourrait poser un défi pour les patients.

“La plupart des gérontologues avec qui nous parlons ont de longues listes d’attente, et il est possible qu’au cours de ces semaines ou mois d’attente, les symptômes des patients ne soient plus qualifiés pour le médicament”, a déclaré Cook.

Le Dr Jeanne Wei, directrice du département de gériatrie de l’UAMS et directrice exécutive de son Institut Reynolds sur le vieillissement, a déclaré que le diagnostic précoce deviendrait probablement une priorité.

“[When] “Il n’y avait aucune raison d’essayer d’identifier quelqu’un à temps, personne n’a vraiment déployé beaucoup d’efforts, mais maintenant que nous savons que la détection précoce peut faire une telle différence, je pense que tout le monde sera plus motivé pour l’attraper tôt”, a déclaré Wei.

Elle a dit qu’elle espère pouvoir proposer Leqembi aux patients dans les prochains mois.

“Cela a été une avancée après 20 ans de rien, donc même si ce n’est pas le meilleur, c’est fondamentalement le premier, et il y en aura probablement d’autres à cause de cela”, a-t-elle déclaré.

Un vétéran de l’Air Force, Mark Aloway, 70 ans, de Little Rock, pourrait recevoir Leqembi par l’intermédiaire de la Veterans Health Administration, mais a déclaré qu’il n’envisageait pas de le faire. Il a cité le régime qui exige qu’un patient reçoive des perfusions toutes les deux semaines tant que les symptômes sont légers.

“Ce serait préjudiciable pour moi et ma femme de devoir planifier notre vie en fonction de mes perfusions”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une qualité de vie.”

Il y a trois ans, on lui a diagnostiqué des troubles cognitifs légers et des stades précoces de démence. À cette époque, il n’existait aucun traitement pour la maladie, et lui et sa femme ont commencé à régler leurs testaments et autres affaires avant qu’il ne soit incapable de prendre ces décisions.

“Il y aura des gens qui diront, je suis prêt à [Leqembi] “Pour le moment, on pense que cela pourrait les prolonger un peu plus longtemps, mais il y aura aussi des gens qui auront peur de ce que cela pourrait faire et qui n’auront même pas les moyens de le faire”, a déclaré Aloway.

Ly est un membre du Report for America Corps.