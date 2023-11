Arkansas arctique : une nouvelle technologie pour déneiger les routes verglacées

ARKANSAS, États-Unis — Alors que nous nous préparons mentalement pour l’hiver, le ministère des Transports de l’Arkansas (ARDOT) prépare depuis plusieurs mois l’hiver 2023-2024. Ils apportent de nouveaux camions et de nouvelles technologies pour lutter contre la neige et le verglas sur les routes. De plus, l’Arkansas a passé sa plus grosse commande de sel de son histoire.

L’Arkansas utilise une approche à plusieurs volets pour attaquer et faire fondre la glace/neige. Différentes tempêtes nécessitent différents plans et différents traitements. Nous avons interviewé le porte-parole d’ARDOT, Dave Parker, sur la façon dont ils traitent les routes.

Comment les routes sont traitées en Arkansas

Sel et saumure salée : méthode incontournable pour aider à abaisser le point de congélation

Jus de betterave et saumure salée : des tempêtes plus froides et vous devez abaisser encore plus le point de congélation

Sable : lorsqu’il fait très froid ou qu’il neige beaucoup et que les traitements ci-dessus ne suffisent pas à créer de la traction sur les routes

Chlorure de calcium : la dernière option pour briser la glace et la neige lors des pires tempêtes (peut endommager les routes)

Nouveaux équipements et technologies

ARDOT a acheté davantage de camions, augmentant ainsi son nombre de charrues à près de 650 charrues et 600 épandeuses de sel.

“Cette année, nous avons une commande que nous espérons recevoir bientôt : 40 nouveaux gros camions-bennes que nous pouvons équiper avec les charrues. Nous ajoutons en fait une série de 10 à 12 camionnettes plus petites avec des charrues plus petites et pouvant entrez et manœuvrez des zones plus petites, un peu plus mobiles. “

De nombreux camions sont également équipés de nouvelles technologies. Il existe des ordinateurs qui calculent la quantité de sel libérée par une charrue en fonction de sa vitesse. Cela fait une grande différence. Bien souvent, une grande partie du sel ira dans les fossés et non dans la route. Si vous pouvez contrôler soigneusement le sel, vous pouvez vous assurer qu’une plus grande quantité reste sur la route au lieu d’être gaspillée.

Le plus gros investissement en sel de l’Arkansas

L’Arkansas a acheté sa plus grosse commande de sel pour l’hiver prochain. Celui-ci sera utilisé pour les événements de sel et pour la saumure de jus de betterave.

Notre État a acheté 70 000 mètres cubes de sel cette année et près de la moitié se trouve dans les comtés de Benton et de Washington.

