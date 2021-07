Ark Invest et Cathie Wood sont optimistes pour les ETF thématiques : PDG d’Amplify

L’expérience éprouvée d’Ark Invest en matière d’investissement thématique a stimulé le sentiment dans tout l’espace, a déclaré Christian Magoon, PDG d’Amplify ETFs.

Dirigés par la fondatrice, PDG et directrice des investissements d’Ark, Cathie Wood, les FNB activement gérés de la société ont affiché des performances impressionnantes au fil des ans. Depuis leurs lancements respectifs,

« Elle a … été une championne de l’investissement dans les ETF thématiques », a déclaré Magoon à « ETF Edge » de CNBC dans une interview lundi. « Elle a prouvé que vous pouvez être actif dans certains thèmes et créer de l’alpha. »

Ark se concentre en grande partie sur la croissance à long terme via l’innovation de rupture. Tesla, Teladoc et Square sont parmi ses plus grandes participations globales.

La société de Magoon gère une multitude d’ETF thématiques, notamment le populaire ETF de vente au détail en ligne (IBUY) d’Amplify et le tout nouveau ETF Amplify Thematic All Stars (MVPS), un fonds qui négocie les actions les plus populaires parmi les investisseurs en ETF.

Qu’il s’agisse de la vision de Wood, de l’impact économique de la pandémie de Covid ou d’une combinaison de catalyseurs, les investisseurs sont plus ouverts que jamais aux thèmes, a déclaré Jay Jacobs, vice-président senior et responsable de la recherche et de la stratégie chez Global X ETFs.

Les actifs thématiques et les ETF sont passés d’environ la moitié de 1% de l’industrie totale des ETF avant la pandémie à environ 2,2% maintenant, soit une augmentation de près de quatre fois, a déclaré Jacobs dans la même interview « ETF Edge ».

Global X propose de nombreux ETF thématiques, notamment l’ETF US Infrastructure Development (PAVE), l’ETF Lithium & Battery Technology (LIT) et l’ETF Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ).

« Nous avons vu l’investissement thématique devenir vraiment sous les feux de la rampe au cours des 18 derniers mois environ », a déclaré Jacobs. « Je pense que nous ne faisons franchement que commencer. Mais il y a eu beaucoup d’accélérateurs récemment. »

