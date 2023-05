Arjun Rampal s’apprête à faire ses débuts en télougou, jouera le méchant dans Nandamuri Balakrishna-star #NBK108

Arjun Rampal a annoncé mercredi qu’il était sur le point de faire ses débuts dans le sud de l’industrie cinématographique Telugu. L’acteur jouera l’antagoniste dans l’artiste d’action #NBK108, qui met en vedette Nandamuri Balakrishna. L’acteur a partagé la vidéo d’annonce sur ses réseaux sociaux et a remercié l’équipe du film de lui avoir donné cette opportunité.

Mercredi après-midi, Arjun s’est rendu sur Instagram pour partager la vidéo d’annonce de Shine Screens. « Faire mes débuts dans le Sud avec l’équipe NBK108. Sentez-vous super nerveux et excité. Je vous promets que tout cela va être une course folle avec beaucoup de plaisir. Merci de m’avoir reçu », a-t-il écrit. La vidéo montre le réalisateur Anil Ravipudi assis dans les escaliers alors qu’Arjun arrive et prononce une ligne poular de Balakrishna en telugu. Alors que le cinéaste est surpris par le telugu d’Arjun, l’acteur répond en hindi : « Je fais un film avec Nandamuri Balakrishna, avec vous, donc le dialogue doit être formidable. » Il a ensuite remercié Balakrishna, populairement connu sous le nom de Balayya, disant qu’il attendait vraiment le film avec impatience.





NBK 108, intitulé si provisoirement parce que c’est le 108 de Balakrishnae projet en tant qu’acteur principal, est réalisé par Anil Ravipudi et produit par Sahu Garapati et Harish Peddi de Shine Screens. Le film met également en vedette Kajal Aggarwal et Sreeleela.

La musique du film est composée par S Thaman, tandis que C Ram Prasad est le directeur de la photographie. V Venkat chorégraphiera l’action de ce film. Bien que le titre officiel du film n’ait pas encore été annoncé, le film devrait sortir en salles à Dussehra cette année.

Arjun a été vu pour la dernière fois sur grand écran en tant que méchant dans Dhaakad de Kangana Ranaut, sorti l’année dernière. Cette année, on le verra dans le drame historique The Battle of Bhima Koregaon, réalisé par Ramesh Thete. Il travaille également dans le thriller 3 Monkeys d’Abbas-Mustan.