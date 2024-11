Arjun Rampal et Gabriella Demetriades assistent aux derniers rites de Rohit Bal à Delhi. Regarder | Bollywood

L’acteur Arjun Rampal, qui partageait des liens étroits avec Rohit Bal, a pris congé de son emploi du temps chargé pour venir à Delhi rendre hommage au défunt créateur de mode. Il a été photographié assistant à ses funérailles à Delhi. Lire aussi: Rohit Bal sur sa « relation » avec Arjun Rampal : « C’est mon frère ! » Rohit Bal est décédé vendredi.

Arjun Rampal assiste aux derniers rites

Samedi, Rohit a été incinéré à Delhi. Les membres de la famille et les amis proches de Rohit ont assisté aux derniers rites. Il a été incinéré au crématorium de Lodhi Road.

Arjun Rampal a été photographié avec sa petite amie Gabriella Demetriades, d’humeur sombre. Ses funérailles se sont déroulées en présence de Sunil Sethi, président du Fashion Design Council of India, et des créateurs JJ Valaya, Varun Bahl et Rohit Gandhi.

La dépouille mortelle de Rohit a été conservée dans sa résidence de la Colonie de Défense, où plusieurs personnalités éminentes lui ont rendu un dernier hommage.

Arjun avait un lien étroit avec Rohit. Il a participé à ses défilés de mode, y compris la grande finale de sa collection inspirée du Cachemire, Gulbagh. Arjun était le clou du spectacle et portait un bandhgala en velours noir et une culotte jodhpuri assortie.

Dans de nombreuses interviews précédentes, Rohit avait fait référence à Arjun comme étant son frère. Arjun appelait également Rohit son frère, l’appelant affectueusement « Ratty ».

Rohit Bal est décédé

Rohit est décédé vendredi soir à l’âge de 63 ans dans un hôpital du sud de Delhi des suites d’une crise cardiaque. Il ne se portait pas bien ces dernières années. Ses amis et contemporains ainsi que de nombreuses grandes stars de Bollywood l’appelaient affectueusement Gudda.

La nouvelle de son décès a été partagée vendredi sur le compte Instagram officiel du Fashion Design Council of India (FDCI).

« Nous pleurons le décès du légendaire designer Rohit Bal. Il était membre fondateur du Fashion Design Council of India (FDCI). Connu pour son mélange unique de motifs traditionnels et de sensibilités modernes, le travail de Bal a redéfini la mode indienne et a inspiré des générations. L’héritage artistique, l’innovation et la pensée avant-gardiste perdureront dans le monde de la mode. Repose en paix GUDDA », peut-on lire dans le message.

En octobre 2024, Bal est revenu sur les podiums près d’un an après un problème de santé. Il a présenté sa collection « Kaaynaat : A Bloom in the Universe » lors de la grande finale de la Lakme Fashion Week.