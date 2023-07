Arjun Rampal et Gabriella Demetriades accueillent un deuxième fils; Bobby Deol, Suniel Shetty et Pragya Kapoor félicitent le beau gosse

C’est un baby-boom dans le monde du divertissement. Arjun Rampal et Gabrielle Demetriades ont la chance d’avoir un petit garçon. C’est leur deuxième fils. Ils sont déjà parents d’Arik Rampal, né en juillet 2019. L’acteur a commencé à sortir avec le mannequin devenu créateur de mode après sa rupture avec Mehr Jessia. L’acteur a confirmé la nouvelle sur son pseudo sur les réseaux sociaux. Il a écrit : « Ma famille et moi avons la chance d’avoir un beau petit garçon aujourd’hui. La mère et le fils vont bien. Merci à la merveilleuse équipe de médecins et d’infirmières. Nous sommes aux anges. Merci pour tout votre amour et votre soutien. » L’enfant est né le 20 juillet 2023.

Après Saif Ali Khan, Arjun Rampal est le nouveau père de Bollywood qui a quatre enfants. Il a deux filles, Mahika et Myra qui sont de sa première femme Mehr Jessia. Gabriella Demetriades a annoncé qu’elle était enceinte il y a quelques mois. Elle a posté des photos dans une belle robe.

Elle a été très active tout au long de sa grossesse. Elle était au gymnase il y a encore quelques semaines. Gabriella Demetriades dans une interview a expliqué à quel point les normes corporelles étaient irréelles lorsqu’elle a commencé à travailler dans l’industrie du mannequinat. Arjun Rampal fait ses débuts dans l’industrie Telugu avec le film d’Anil Ravipudi. Il met en vedette Nandamuri Balakrishna en tête. Il apprend Telugu pour le film. Il semble que le personnage soit celui d’un méchant ambitieux. Gabriella Demetriades et Arjun Rampal n’ont pas l’intention d’officialiser leur relation par un mariage. Il a dit que leurs cœurs étaient connectés et qu’ils étaient ensemble plus que de nombreux couples mariés. Il a dit qu’il n’avait pas besoin d’un morceau de papier pour le valider.