Arjun Rampal écrit une note sincère sur le doux 16 de sa fille Myra avec des photos adorables

En postant un tas de photos sur le doux 16 de Myra, Arjun Rampal a partagé de beaux moments avec sa famille sur Instagram.

La première photo était de Myra et Arik (son plus jeune) assis ensemble, la seconde était de lui et des trois enfants. Le reste était quelques aperçus de Myra et de sa sœur aînée Mahikaa avec leur frère Arik.

Arjun a sous-titré le message comme ‘Happy Happyy sweet 16 mon petit jaan, je t’aime au-delà et plus j’ai hâte de t’avoir à nouveau dans mes bras. Bon anniversaire’.

Les célébrités se sont rendues dans la section des commentaires et ont souhaité au jeune de 16 ans. Dia Mirza, Bobby Deol et quelques autres ont commenté « Joyeux anniversaire Myra ».

Un fan en observation a commenté « Elle ressemble à Millie Bobby Brown ».

En réponse à son père, la fille d’anniversaire a écrit: « Merci da je t’aime. »

Mehr Jesia, qui est la mère biologique de Myra et la première épouse d’Arjun Rampal, est également allée sur Instagram et a partagé une photo d’elle et de Myra. Elle a écrit « Ma petite Miss Sweet 16. L’adolescente la plus folle de tous les temps. Sachez que la vie ne consiste pas à vous trouver, mais à vous créer. Tu es magique Myra. Tout mon amour pour toujours ». Suivi par des emojis coeur et sourire.

Pour les non-savants, Arjun avait été testé positif pour COVID-19 en avril de cette année. Lorsqu’il a été testé négatif, l’acteur a partagé une photo de lui et l’a légendé « Mes prières pour tous ceux qui souffrent et les familles pour leurs pertes. Je me sens vraiment béni d’avoir deux tests négatifs. Dieu a été gentil. L’une des principales raisons pour lesquelles je suis Selon les médecins, j’ai récupéré si vite, c’est parce que j’avais pris ma première dose de vaccin, rendant ainsi la charge virale très faible, sans aucun symptôme. »

Il a également déclaré: « J’exhorte tout le monde à se faire vacciner dès que possible et à continuer de prendre toutes les mesures de sécurité. Merci à tous pour votre amour et vos meilleurs voeux. Restez positif et ne devenez pas positif. Restez en sécurité, soyez intelligent. Cela aussi passera. L’amour et la lumière #récupérés. »