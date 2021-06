Arjun Rampal devient blond platine pour ‘Dhaakad’, les photos deviennent VIRALES

L’acteur et mannequin Arjun Rampal avait l’air absolument méconnaissable alors qu’il secouait son nouveau lorsqu’il est sorti du salon du coiffeur Aalim Hakim jeudi 17 juin.

L’acteur expérimente souvent ses looks, mais c’est peut-être le look le plus extrême à ce jour. Arjun a été vu vêtu d’une chemise blanche et d’un short noir, portant un masque noir et des lunettes de soleil. Ses cheveux étaient coupés courts et teints en blond platine. Plus tard, il a posté une photo de lui sur Instagram qui lui a suggéré d’avoir ce nouveau look pour son prochain film ‘Dhaakad’ avec Kangana Ranaut. Il l’a légendé, « Une partie difficile dans un film, a besoin de moi pour repousser les limites. Merci mon frère @aalimhakim de m’avoir aidé à créer cela & @razylivingtheblues pour réaliser ce rêve. #Dhaakad #letsbeginagain »

Arjun avait été testé négatif pour COVID-19 en avril de cette année. Il a déclaré en partageant une photo d’Instagram : « Mes prières pour tous ceux qui souffrent et leurs familles pour leurs pertes. Sentez-vous vraiment béni d’avoir deux tests négatifs. Dieu a été gentil. L’une des principales raisons pour lesquelles les médecins m’ont dit que j’ai récupéré si rapide, c’était parce que j’avais pris ma première dose de vaccin, ce qui rendait la charge virale très faible, sans aucun symptôme. »

Encourageant tout le monde à se faire vacciner, il a déclaré : « J’exhorte tout le monde à se faire vacciner dès que possible et à continuer de prendre toutes les mesures de sécurité. Merci à tous pour votre amour et vos meilleurs vœux. Restez positif et ne devenez pas positif. intelligent. Cela aussi passera. L’amour et la lumière #récupérés. »

L’année dernière, Arjun et sa petite amie Gabriella Demetriads ont été interrogés par le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) dans le cadre de leur enquête sur la toxicomanie dans l’industrie cinématographique. Cela est survenu après la mort de Sushant Singh Rajput lorsque sa petite amie Rhea Chakraborty a également été convoquée pour un interrogatoire par le BCN.