Arjun Rampal apparaît dans un avatar aux cheveux blond platine, un fan le confond avec David Warner ! – Voir photo | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Arjun Rampal vient de se refaire une beauté de mousson et il a l’air absolument méconnaissable dans ses nouveaux cheveux blond platine ! Jeudi 17 juin, l’acteur a été vu en train de quitter un salon avec ses cheveux complètement blonds et des papilles abasourdies par son nouveau look.

Le photographe Ace Viral Bhayani a réussi à bien voir sa nouvelle coiffure alors qu’il sortait du salon de coiffure.

Découvrez son nouveau look:

De nombreux fans ont été choqués par son nouveau look et ont dit qu’il ressemblait à un étranger aux cheveux blonds. Un utilisateur a écrit : « Ye arjun rampal hai ? Je pensais que koi hollywood hai ».

Côté travail, l’acteur a été vu pour la dernière fois dans le thriller OTT « Nail Polish » réalisé par Bugs Bhargava Krishna. Le film a été présenté en première sur ZEE5 le 1er janvier 2021. Il sera ensuite vu dans le thriller d’espionnage « Dhaakad » avec Kangana Ranaut et réalisé par Razneesh Razy Ghai. Sa sortie est prévue le 1er octobre 2021.