Arjun-Rakul et John-Aditi montrent leur amour à différentes époques

La nouvelle chanson de Sardar Ka Petit-fils est dehors. Titré ‘Main Teri Ho Gayi‘, la vidéo est représentée sur les acteurs principaux Arjun Kapoor et Rakul Preet Singh avec John Abraham et Aditi Rao Hydari qui ont des apparitions spéciales dans le film. La chanson se déroule dans deux époques différentes et parle de l’amour épanoui à Arjun-Rakul tout en une belle relation entre John et Aditi.

Parler de Sardar Ka Petit-fils, l’histoire parle de penser à l’impossible et d’y parvenir. C’est l’avènement de l’âge d’un garçon et le dernier souhait de sa grand-mère. Le film promet chaleur, amour et célébration des liens au sein d’une grande famille punjabi.

‘Main Teri Ho Gayi‘est chantée par Millind Gaba et Pallavi Gaba. La musique originale est composée par Milind tandis qu’elle a été recréée par Tanishk Bagchi. Alors que les paroles sont écrites par Millind Gaba et Tanishk Bagchi.

Réalisé par Kaashvie Nair, Sardar Ka Petit-fils étoiles Neena Gupta, Arjun Kapoor, Rakulpreet Singh, Kanlwajit Singh, John Abraham, Aditi Rao Hydari et Kumud Mishra.

Récemment, les créateurs ont mené une vaste campagne et se sont présentés comme de véritables guerriers de la nature lorsqu’ils étaient sur les plateaux. Le film est un beau mélange de comédie et d’émotions. Ce n’est pas seulement le voyage d’une maison de Lahore à Amritsar, mais un voyage de deux nations de la disharmonie à la paix.

Parlant de la même chose, Neena avait déclaré dans un communiqué: «Je suis vraiment dépassée par les efforts louables déployés par les acteurs et l’équipe pour soutenir quelque chose qui est le besoin de l’heure. 557 arbres ont été plantés pour Sun Bears à West Siang. , Arunachal Pradesh, un au nom de chaque membre de la distribution et de l’équipe. Je suis fier de faire partie d’une si bonne cause et j’espère que chacun continuera à faire sa part pour sauver l’environnement. «

Sardar Ka Petit-fils est configuré pour diffuser sur Netflix à partir du 18 mai 2021.