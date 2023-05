Arjun Maini et ses coéquipiers obtiennent la deuxième place dans la catégorie Sp9 Pro AM aux 24 Heures du Nurburgring

Arjun Maini, Hubert Haupt et Jordan Lowe ont conduit leur Mercedes AMG GT3 pour l’équipe HRT à une 8e place au général mais ont obtenu la deuxième position (P2) du classement en participant à la catégorie Pro-AM des 24 Heures du Nurburgring en Allemagne.

Plus tôt, Arjun avait qualifié la voiture en septième position (P7) au classement général sur une série de trois séances de qualification différentes lors de sa première participation à cette course prestigieuse.

Le parcours a été témoin d’une atmosphère incroyable aux 24 Heures du Nurburgring, également appelé « l’enfer vert » car il est classé comme l’une des courses les plus difficiles au monde avec une longueur de piste de 25,3 kilomètres et environ 73 virages avec des conditions météorologiques changeantes. conditions sur les 24 heures en font une véritable épreuve de course d’endurance.

C’est la première fois qu’un pilote indien participe à cette course et a non seulement terminé la course exténuante de 24 heures dans le top 8 au général, mais a terminé P2 dans la catégorie Pro-AM, qui se compose d’un pilote professionnel (Arjun, Gold Rated) et un Silver Rated (Jordon) et un Bronze Rated.

Le pilote DTM Arjun Maini a été le plus rapide de « l’enfer vert » au départ des 24 heures ADAC TotalEnergies Nurburgring le 18 mai, en 8:13.190 minutes.

Le pilote indien a signé le meilleur temps de la journée peu après le début de la deuxième séance qualificative jeudi soir au volant de la Bilstein-Mercedes-AMG n°6 après avoir déjà été le plus rapide lors de la 1ère séance qualificative de l’après-midi (8:14.785 minutes).

Exactement 136 voitures étaient sur la liste des engagés pour la 51e édition des 24h ADAC TotalEnergies Nurburgring. La classique d’endurance sur la légendaire Nordschleife est donc tout aussi imposante que l’année dernière lorsque 135 voitures de course se sont lancées dans la bataille deux fois 24 heures sur 24 lors de l’événement anniversaire.

Comme prévu, les classes de véhicules les plus fortes – SP9 Pro et Pro-AM – ont eu une forte concurrence avec Audi, Aston Martin, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG et Porsche ayant soit des équipes d’usine, soit des entrées soutenues par l’usine.

Maini a pris le départ de la course à 16 heures samedi en P7 et a effectué un double relais, soit environ 2 heures. Au moment où il a remis la voiture à Jordan, la Mercedes AMG GT3 était en P5 au classement général. Maini a également effectué deux doubles relais la nuit, au moment où il devient le plus difficile de piloter. Au total, Maini a passé plus de 10 heures à conduire dans la course de 24 heures.

Il y a eu plusieurs incidents dans la nuit qui ont affecté de nombreuses voitures, mais étant une course d’endurance, il est essentiel non seulement de rouler très vite, mais aussi de s’assurer que la voiture est ramenée sans dommage sur la ligne d’arrivée.

Maini a conduit les 2 dernières heures de la course pour traverser le drapeau à damier dimanche à 16h14, terminant 161 tours du Nurburgring et couvrant une distance de plus de 4000 kilomètres à une vitesse moyenne de 173 kilomètres par heure lorsque vous comptez 21 arrêts aux stands, un total environ une Heure pendant la course, a informé son équipe dirigeante dans un communiqué lundi.

Maini était extrêmement ravi de cette performance en course. « J’ai couru les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Spa dans le passé, mais rien ne se rapproche des difficiles 24 Heures du Nurburgring. Je suis vraiment heureux d’avoir non seulement terminé ma première course de 24 Heures en P8 au général, mais aussi d’avoir réussi une Classe P2 dans la catégorie Pro-AM. »

« C’est vraiment difficile quand vous avez 136 voitures sur la piste et que vous devez être extrêmement intelligent pour dépasser les voitures plus lentes. Une petite erreur peut vous coûter la course. J’attends maintenant avec impatience le début de ma saison DTM la semaine prochaine avec l’ouverture à Oschersleben le week-end prochain. J’aimerais vraiment remercier l’équipe HRT et mes coéquipiers et sponsors pour avoir rendu cela possible », a-t-il ajouté.

