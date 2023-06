Arjun Maini et l’équipe remportent la victoire de classe pour HRT lors de la course Fanatec GT World Challenge Europe au Cricuit Paul Ricard

L’équipe Haupt Racing a remporté la victoire de classe dans la Bronze Cup lors de la deuxième manche du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Arjun Maini (IND), Sébastien Baud (FRA) et Hubert Haupt (GER) ont franchi la ligne d’arrivée premiers de leur catégorie et quatorzièmes au général dans la Mercedes-AMG GT3 #79 au « Circuit Paul Ricard 1000 Km ».

• Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 #79 remporte la Coupe de bronze

• Arjun Main, Sébastien Baud et Hubert Haupt prennent la tête du championnat avec 44 points chacun .

L’équipe Haupt Racing a jeté les bases de son succès sur le Circuit Paul Ricard lors de la séance de qualification de 60 minutes samedi matin. Dans le peloton de pointe de 57 voitures, le trio s’est assuré la 19e place sur la grille – ce qui signifiait également la P2 de la Bronze Cup avec ses 18 voitures. Le pilote de départ Hubert Haupt a effectué un double relais souverain et gagné quelques positions. Après presque deux heures de roulage, il passe le relais à Sébastien Baud en 14e position – venu pour sa course à domicile avec beaucoup de soutien de sa famille. Le pilote final Arjun Maini était toujours en course pour le podium de la classe – et à quelques minutes de la fin des six heures de course, il a profité de l’abandon d’un concurrent, offrant ainsi la première victoire de la saison à l’équipe de Drees, qui a également signifiait quatorzième place au classement général.

La prochaine course du Fanatec GT World Challenge Europe aura lieu aux Crowdstrike 24 hours of Spa du 29 juin au 2 juillet.

Hubert Haupt, propriétaire de l’équipe HRT / Haupt Racing Team #79 : « Nous sommes super contents de la victoire et avons maintenant également pris la tête de la catégorie. C’est un résultat de rêve. Les meilleures performances de l’équipe et de tous les pilotes – c’était incroyable. Maintenant, nous devons juste nous assurer que nous obtiendrons également un bon résultat lors de la course de 24 heures à Spa. »

Arjun Maini, Haupt Racing Team #79 : « C’était une course difficile – mais tout s’est bien passé pour nous cette fois. Tout le monde a fait un méga boulot et c’est un résultat mérité pour toute l’équipe qui tente de gagner la classe depuis l’an dernier. C’est le troisième podium cette année avec l’équipe et nous cherchons définitivement à avoir de bonnes saisons avec l’équipe HRT à travers les championnats »

Sébastien Baud, Haupt Racing Team #79 : « Après tout, c’est ma course à domicile où j’ai pu compter sur un grand soutien de ma famille. C’est donc très spécial pour moi de gagner cette course. HRT a fait un excellent travail et nous a donné une voiture fantastique. Maintenant, nous nous concentrons sur Spa. »

Sean Paul Breslin, directeur de l’équipe Haupt Racing Team : « Une belle performance a conduit à un 2e podium et une première victoire dans la saison FANATEC GT World Challenge Europe pour le numéro 79 dans la Bronze Cup. Le plan était toujours de marquer autant de points que possible à chaque course et maintenant l’équipe est bien placée pour la course de 24 heures à Spa plus tard ce mois-ci. »