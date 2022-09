Arjun Kapoor trolle Anushka Sharma sur des photos « kharab » ; Ranveer Singh n’arrête pas de rire

Arjun Kapoor et Anushka Sharma nous ont souvent donné plusieurs aperçus de leur amitié entre chat et souris. On voit les deux se faire des fouilles hilarantes et leurs plaisanteries chaudes et froides laissent leurs fans en grand écart. L’histoire s’est à nouveau répétée. Arjun a sauté dessus pour saisir l’occasion idéale de troller Anushka sur ses photos “kharab”.

Comme d’habitude, Anushka s’est rendue sur Instagram pour partager certains de ses derniers clics avec ses fans. Habituellement, ses photos sont superbes et les gens en deviennent gaga. Mais cette fois, Anushka n’a pas trouvé une seule bonne photo à publier sur Instagram. Après s’être battue pendant un certain temps avec elle-même, Anushka a finalement cédé et a décidé de publier ses photos, certes mauvaises.

“Ek bhi photo acchi nahin lagi mujhe ! Toh Maine socha hamesha acchi photo daalna hai yeh kissne kaha ? Toh yeh hain Meri ok ok type photos jo main naa daalti lekin apni keemti saans inko kheechne utilisation principale kari hai toh post karna toh banta hai. Chalo ok bye”, Anushka a légendé ses images.

Arjun n’a pas pu se contrôler de fouiller Anushka en laissant un commentaire effronté sur son message. Sur les photos, Anushka a été vue portant un sweat à capuche et un pantalon surdimensionnés associés à des bottes assorties. Elle a également choisi d’aller avec des lunettes de soleil noires pour compléter son look. Se moquant des photos d’Anushka, Arjun a écrit: “Hoodie achi hai, photos toh kharaab hai, je suis d’accord.” Ranveer Singh ne pouvait pas non plus contrôler son rire devant ses photos.

Découvrez les photos “kharab” d’Anushka Sharma ici :

Pendant ce temps, Anushka ne néglige actuellement aucun effort pour son film de retour Chakda ‘Xpress, qui est un biopic sur le joueur de cricket de bowling rapide Jhulan Goswami. Elle s’entraîne intensivement pour le jeu à Leeds au Royaume-Uni. Le film marque le retour d’Anushka au cinéma en tant qu’actrice après sa sortie en 2018 Zero dans laquelle elle a joué aux côtés de Shah Rukh Khan et Katrina Kaif.