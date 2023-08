Arjun Kapoor sort-il avec Kusha Kapila après avoir rompu avec Malaika Arora ? l’influenceur des médias sociaux réagit

L’influenceuse et actrice des médias sociaux Kusha Kapila est très active sur les réseaux sociaux et continue de partager diverses choses chaque jour. Elle est connue pour publier du contenu amusant que ses fans apprécient. Dernièrement, Kusha a fait la une des journaux en raison de son divorce avec Zorawar Singh Ahluwalia. Elle a informé tout le monde du divorce via une publication sur les réseaux sociaux.

Kusha Kapila sort-elle avec Arjun Kapoor ?

Fait intéressant, Kusha Kapila, qui a attiré l’attention pour sa vie personnelle, est désormais associée à l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor. Lorsque la nouvelle a été annoncée selon laquelle ils pourraient sortir ensemble, Kusha a répondu. En parlant de cette relation, des nouvelles de la rupture de Malaika Arora et Arjun Kapoor ne cessent de circuler. Même si tous deux ont tendance à éviter de répondre à de telles rumeurs. Cependant, Kusha a maintenant une forte réaction à la nouvelle selon laquelle elle sortirait avec Arjun Kapoor. Elle a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux.

Kusha parle d’elle et de sa relation avec Arjun Kapoor.

Kusha Kapila a déclaré : « Je dois me présenter officiellement à cause de toutes les bêtises que je lis quotidiennement sur moi-même. J’espère juste que ma mère ne rencontrera pas ces choses. Ma vie sociale en prend également un coup. »

Alors, pourquoi cette rumeur a-t-elle commencé ?

Laissez-nous vous le dire : tout a commencé lorsque Kusha Kapila a assisté à une fête chez Karan Johar. Arjun Kapoor était présent à la fête, mais pas Malaika Arora. Une photo de la fête est devenue virale, montrant tout le monde posant pour la caméra tandis qu’Arjun semblait regarder Kusha. Cette photo a donné lieu à des rumeurs liant Kusha et Arjun ensemble.

Sur le plan du travail

En ce qui concerne leur vie professionnelle, Arjun Kapoor a été vu pour la dernière fois dans Kuttey avec Tabu et Radhika Madan et se prépare actuellement pour ses prochains films, The Lady Killer et Meri Patni Ka Remake avec Bhumi Pednekar. Pendant ce temps, Kusha Kapila jouera dans le film Sukhee avec Shilpa Shetty et Thank You For Coming aux côtés de Shehnaaz Gill, Bhumi Pednekar et d’autres.