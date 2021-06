Arjun Kapoor sélectionne des films en gardant à l’esprit le public « pan-indien » | Nouvelles des gens

New Delhi: Le dernier film de l’acteur Arjun Kapoor ‘Sandeep Aur Pinky Faraar’, qui est sorti sur Amazon Prime le 19 mars, a réussi à toucher une corde sensible à la fois auprès des critiques et du public.

Arjun a récemment terminé 9 ans en tant qu’acteur et partage ce qu’il recherche dans un scénario.

«Le matériel que je fais en ce moment est sélectionné dans le but de s’assurer que vous regardez le public pan-indien, qui aime être diverti. Quand je fais un film avec Mohit Suri, je suis conscient qu’il se connecte avec tout notre pays en matière de romance, de musique et d’action, et il y a une certaine façon de présenter les acteurs », confie le 35 ans au Bombay Times.

Cependant, l’acteur est également intéressé à faire partie du cinéma qui l’excite et pourrait avoir un public de niche, « En même temps, quand je fais une comédie d’horreur avec Saif Ali Khan, je sais que ça plaît au public avec certaines sensibilités, et la mienne aussi. J’ai toujours voulu faire partie d’une comédie avec Saif, et les choses se sont mises en place et la police de Bhoot a pris forme.

L’acteur a fait partie de projets non conventionnels comme Aurangzeb, Finding Fanny et Ki & Ka. Arjun dit que faire de tels films a été un effort conscient et qu’il est difficile de gérer un cinéma commercial et un peu décalé. Cependant, il insiste sur le fait que les frontières entre les deux s’estompent maintenant.

« Oui, cela a été un acte difficile à équilibrer car sur une période de deux ou trois ans, vous êtes masqué en tant que héros commercial grand public, vous ne recevez donc pas suffisamment d’offres de ce genre. Par conséquent, vous devez aller chercher ce film unique et différent plutôt que de le faire de manière organique. Cependant, cela ne m’empêche pas de le rechercher. De plus, les frontières se sont brouillées de 2012 à 2021, où un film comme Sandeep Aur Pinky Faraar ( SAPF) n’est pas considéré comme un simple choix intéressant, ou Aurangzeb et Ki & Ka ne sont pas considérés comme des films décalés », explique Acteur d’Ishqzaade.

Arjun Kapoor sera ensuite vu dans Bhoot Police et Ek Villian 2.