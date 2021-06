Arjun Kapoor se souvient d’un incident d’enfance où il avait eu un «œil au beurre noir»

Les cousins ​​germains Sonam K Ahuja et Arjun Kapoor sont extrêmement proches l’un de l’autre. Les acteurs ont le même âge et dans une récente interview, l’acteur de « Sandeep Aur Pinky Faraar » a raconté un incident avec Sonam depuis leur enfance. Arjun a révélé qu’il avait reçu un coup de poing pendant ses années d’école et qu’il avait également été suspendu. L’acteur a poursuivi en disant qu’il s’était trompé de gars à cause de sa sœur.

Arjun a déclaré à Siddharth Kannan : » Sonam et moi étions dans la même école. J’étais alors potelé. J’adorais jouer au basket et Sonam aussi. Un jour, c’était une scène typique de cliché où des personnes âgées venaient prendre le ballon de Sonam et a annoncé qu’il était temps pour eux de jouer. Sonam est venu crier vers moi. Elle a dit: ‘Il s’est mal comporté avec moi, ce garçon.’ J’ai demandé : ‘Qui est ce garçon ?’ Je ne suis pas du tout une personne violente. Ni dans mon enfance ni maintenant. Mais je me mets en colère. Je me suis mis en colère et je suis parti. Ce garçon est venu et je l’ai maltraité. Il m’a regardé, n’arrêtait pas de regarder ma diarrhée verbale d’abus , il m’a juste regardé. »

L’acteur a ajouté : « Il lui a pris la main et m’a donné un coup de poing. Je suis rentré chez moi avec un œil au beurre noir. Sonam m’a dit pardon et je me souviens qu’il faisait partie d’une boxe de niveau national. C’était un boxeur. Maine galat ladke se panga le liya tha Sonam ke chakkar mein (J’ai joué avec le mauvais gars pour Sonam). J’ai eu le coup de poing et j’ai dû aller chez le médecin. J’ai été suspendu parce que j’ai abusé. J’étais l’instigateur du problème. Après cela, j’ai dit à Sonam : « tu prends soin de toi à l’école parce que j’ai été très gravement diffamée. Je ne peux pas faire ça’. »