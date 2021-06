Arjun Kapoor se fait tatouer et dédie son tatouage à CETTE femme spéciale

Lors de sa récente sortie, Arjun Kapoor a affiché son nouveau tatouage qui a surpris nombre de ses fans. Maintenant, l’acteur a enfin montré son tatouage via une vidéo après s’être fait tatouer. Arjun a encré la lettre A qui est l’initiale non seulement de son nom mais aussi de sa sœur Anshula Kapoor. L’acteur a dédié son tatouage à sa sœur cadette qui est le monde pour lui. Le tatouage est terminé par une icône de pique de la carte à jouer, la citant ainsi comme « pique d’as ».

Arjun a sous-titré sa vidéo comme « Elle est l’As dans ma manche @anshulakapoor & moi, entrelacées pour toujours dans la vie et aussi par la lettre A. »

Anshula a commenté le message d’Arjun en écrivant : « Je t’aime ».

Un peu plus tôt, en parlant des sacrifices d’Anshula, Arjun avait déclaré dans une interview : « Elle a fait un cours en Amérique, elle a obtenu son diplôme et elle a déménagé en Inde pour que je ne me sente pas seule. Elle considérait ma vie comme sa vie. Elle dirige le maison pour que je puisse travailler. Ce n’est pas facile de vivre sans parents, au moins un enfant doit être un peu responsable pour que l’autre puisse profiter, être insouciant, irresponsable et aller conquérir le monde. »

L’acteur avait également félicité sa sœur sur ses pages de réseaux sociaux en déclarant: « Je sais qu’elle est ma sœur et je peux prendre le téléphone et lui dire ceci … Mais étrangement, il est parfois plus facile de publier des choses. Cela semble cathartique. C’est d’accord Anshula Kapoor, vous n’avez pas besoin d’être un adulte tout le temps. »